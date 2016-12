Großantilopen sind zurück Der Zoo setzt wieder auf Nilgaus. Sie treffen auf Alteingesessene. Und einen Neuen, in den große Hoffnungen gesetzt werden.

Die drei Nilgaus haben sich eingelebt. Demnächst werden sie mit den Schweinshirschen zusammengeführt. Foto: Zoo Dresden

Gute Freunde kann niemand trennen, das wusste nicht nur Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer bereits vor genau 50 Jahren. Auch der Dresdner Zoo setzt auf Bewährtes. Zu Jahresbeginn wurde das Nilgau-Männchen abgegeben, weil seine Partnerin eingeschläfert werden musste. Jetzt kehren die asiatischen Großantilopen zurück. Zwei Weibchen aus Usti nad Labem und Krefeld sowie ein Männchen aus München leben zwar seit Oktober in Sachsen, sind aber noch im Stall untergebracht.

Grund dafür ist ein weiterer Neuer: ein sieben Jahre alter Schweinshirschbock aus dem englischen Whipsnade. Der hat schon Bekanntschaft mit den Alteingesessenen gemacht, um die er sich kümmern soll: die fünf Schweinshirschkühe. Um mehr Platz für alle Tiere zu haben, wurden das Gehege und vor allem der Stall vergrößert.

Schweinshirsche gelten in Südostasien als stark bedroht, da ihr natürlicher Lebensraum – dichte Wälder und feuchte Grasebenen – zunehmend zerstört wird. In Zoos werden sie sehr selten gezeigt, in Deutschland nur noch in Berlin. Eine Paarung des neuen Bockes mit den Weibchen wäre aus zoologischer Sicht wichtig, um die genetische Vielfalt zu erhöhen. Die Nilgaus und die Schweinshirsche machen in den nächsten Tagen im Gehege Bekanntschaft. Kurator Matthias Hendel ist sich sicher, dass aus ihnen gute Freunde werden.

