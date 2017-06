Großalarm mitten in Bautzen In der Tuchmacherstraße bricht Freitagmittag in einem Dachstuhl Feuer aus. Die Anwohner haben Glück im Unglück

Die Feuerwehr hatte sämtliche Kräfte mobilisiert: In der Tuchmacherstraße mitten in der Stadt ist am Freitagmittag ein Dachstuhl in Brand geraten. Die Anwohner kamen unbeschadet ins Freie. © Uwe Soeder

Der Schreck sitzt tief. Katrin Kloss will gerade ihre Einkäufe reintragen, da stürzt ihr Mann aus der Tür: „Wir müssen raus, das Haus brennt.“ Der Brandmelder auf dem Boden hatte Alarm ausgelöst. Ihr Mann sei mit dem Feuerlöscher hoch, aber es qualmte bedrohlich aus dem Heizungsraum, berichtet Katrin Kloss. Geistesgegenwärtig habe ihr Mann den Raum geschlossen, damit die Flammen sich nicht ausbreiten. Dann sorgte er dafür, dass seine Tochter und die Nachbarn – darunter eine Frau im Rollstuhl – aus dem Haus kommen.

Am Freitag bricht halb 12 Uhr mittags im Heizraum auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses an der Tuchmacher Straße ein Feuer aus. Als der Notruf eingeht, werden sämtliche Kräfte von Bautzen alarmiert. Nicht nur die Berufsfeuerwehr, auch Kameraden der Freiwilligen Wehren aus Stiebitz, Niederkaina und Salzenforst eilen zur Hilfe. Als die ersten sechs Einsatzwagen mit heulenden Sirenen eintreffen, quellen aus dem Dach des Hauses dicke Rauchwolken.

Auch Nachbarhaus evakuiert

Brandgeruch zieht durch die Straßen. Passanten bleiben stehen und gucken ungläubig auf die Szenerie. Professionell unaufgeregt gehen unterdessen die Brandbekämpfer zur Sache. Sie rollen die Schläuche aus, holen die Anschlüsse für die Hydranten, sperren mit Flatterband die Tuchmacherstraße und einen Teil der Karl-Marx-Straße ab. Inzwischen halten sich zwei Rettungswagen und der Notarzt bereit. Ein Nachbarhaus wird evakuiert, weil nicht auszuschließen ist, dass das Feuer übergreift. Der erste Löschangriff passiert per Drehleiter, ein Tankwagen liefert das erste Wasser. Derweil machen sich Brandbekämpfer in Atemschutzkleidung bereit, um das Gebäude zu betreten.

Unterdessen stehen die Bewohner auf der gegenüberliegenden Straßenseite und können gar nicht fassen, was hier gerade geschieht. „Es ist ein Albtraum. Ich hoffe, dass keine großen Schäden sind“, sagt Katrin Kloss. Christine Schwarz denkt an das Löschwasser, das mit Sicherheit in ihre Wohnung gelaufen ist, und bangt um ihr Habe. Die 54-Jährige, die wegen einer halbseitigen Lähmung auf den Rollstuhl angewiesen ist, wohnt mit ihrem Lebensgefährten Matthias Noack im zweiten Stock, direkt unter dem Dachstuhl.

Keine Wohnung betroffen

Das Feuer zu löschen, ist eine Sache von Minuten. Es sei nach oben gezogen und habe keine Wohnungen erfasst, berichtet Einsatzleiter Ronny Richter. Während auf dem Dachboden letzte Glutnester vernichtet werden, kontrollieren andere Feuerwehrleute, ob die Wohnungen betretbar sind. Der Dachboden samt Heizungsraum wird von der Polizei versiegelt. Nach drei Stunden ist der Einsatz beendet und die Familien Kloss und Noack/Schwarz dürfen ins Haus – ihre Wohnungen sind unversehrt geblieben. „Wir haben einen kleinen Wasserschaden an der Decke in der Küche“, sagt Matthias Noack. Die Satellitenanlage sei kaputt. Und ohne Heizung gebe es die nächsten Tage nun kein warmes Wasser.

Die Kriminalpolizei lässt jetzt überprüfen, ob womöglich ein technischer Defekt an der Heizungsanlage den Dachstuhlbrand ausgelöst hat. Die Untersuchungen dazu sollen am Montag erfolgen.

