UPDATE Großalarm an Albert-Schweitzer-Straße Im Haus Nummer 23 ist erneut ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettet die Bewohner mittels Drehleiter.

Flammen und Rauch kamen aus einem Keller. © André Braun

Die Kameraden der Feuerwehr waren mit dem Drehleiter-Fahrzeug angerückt, um die Bewohner des Hauses zu retten.

Kurz nach 10 Uhr ist die Döbelner Feuerwehr abermals zu einem Brand in die Albert-Schweitzer-Straße 23 gerufen worden. Dieses Mal scheint das Feuer im linken Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich viele Mieter in dem Gebäude. Die Feuerwehr bringt sie über die Balkons mit der Drehleiter in Sicherheit. Die Evakuierung ist noch im Gang.

Eine Schwerverletzte

Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeibeamter vor Ort. Es handele sich um eine betagte Dame, die die Feuerwehr im Treppenhaus auffand. Sie sei schwer verletzt, ihr Zustand offenbar kritisch. Weitere Personen seien leicht verletzt.

Es ist der fünfte Brand in diesem Haus, wo zuletzt am 16. Februar ein Abstreicher im Treppenhaus in Flammen. Das ging glimpflich aus. Schlimmere Folgen hatte das Feuer, das im Oktober im Keller gelegt worden war. Eine Mieterin hatte es entdeckt und war vom mutmaßlichen Täter niedergeschlagen worden. (DA)

