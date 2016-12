Großaktion am Küchenherd Das typische Weihnachtsessen besteht aus neun Speisen und ist trotzdem verschieden.

© Wolfgang Schmidt

Osterzgebirge. Das Neinerlaa, wie die Einheimischen im gepflegten Erzgebirgisch zum Neunerlei sagen, durfte früher zu Heiligabend auf keinem Tisch fehlen. Man mag sich kaum vorstellen, was seinerzeit in der Küche los war und wie sich die Hausfrau ins Zeug legen musste, um ihren Liebsten die neun verschiedenen Speisen reichen zu können. Anke Eichler vom Tourismusverband Erzgebirge, die nicht nur von den Traditionen erzählen kann, sondern diese auch lebt, war diesen Montagabend mit ihrem Mann in Reinhardtsgrimma Gastgeber beim offenen Advent und hat ein Neunerlei für 20 Gäste zubereitet.

Mit den Vorbereitungen begann sie – auch zeitbedingt – schon am Sonntagabend. Sie schätzt, dass sie insgesamt rund fünf Stunden für das traditionelle Gericht gebraucht hat und dabei auch auf das eine oder andere Hilfsmittel zurückgreifen konnte, das es früher nicht gab. Außerdem nahm sie sich die Freiheit, die neun Speisen, die übrigens alle eine Symbolik haben, nicht hintereinander auf den Tisch zu bringen, wie es einst üblich war, sondern zeitgleich. Trotzdem war es sportlich. Deshalb hat sie umso größeren Respekt vor der Leistung unserer Vorfahren. „Die haben ja früher auch noch alles selber verarbeitet, was ihnen der Boden hergab“, sagt Frau Eichler. So wird zum Beispiel das Sauerkraut, was in einigen Gerichten Eingang findet, heute vermutlich nicht mehr selbst gestampft. Übrigens wird das Neunerlei von Region zu Region und selbst von Familie zu Familie anders zubereitet und bei Tisch zelebriert. „Einer macht mehr Fisch, andere nehmen beim Fleisch eine Gänsekeule oder Kassler“, sagt Anke Eichler. „Das variiert.“ Die Hauptbestandteile aber sind immer Brot und Salz, Linsen und Klöße, und das Verbindende ist die Zahl neun. Wer wissen will, wie das funktioniert und vielleicht noch zum Fest nach etwas Besonderem sucht, dem verrät die SZ mit dem Tourismusverband in den nächsten Tagen alles rund ums Neunerlei.

