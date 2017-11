Groß Radisch bastelt sich seine Weihnachtsbeleuchtung Der Kultur- und Heimatverein hat für 10 000 Euro Herrnhuter Sterne gewonnen. Nun werden sie zusammengesetzt. Im Advent sollen sie erstrahlen.

Große und kleine Herrnhuter Sterne entstehen unter den geschickten Händen der Groß Radischer Bastler. Sie sollen den Ort während der Adventszeit weihnachtlich beleuchten. © Bernhard Donke

Die Herrnhuter Sterne GmbH feierte in diesem Jahr ihr 120-jähriges Firmenjubiläum. Aus diesem Anlass rief die Firma gemeinsam mit dem Radiosender „Radio Lausitz“ zu einem Gewinnspiel auf, an dem sich auch der Kultur- und Heimatverein Groß Radisch beteiligte. Beim „Tag der Sachsen“ im September fand die Endauslosung statt. Dabei waren die Groß Radischer offenbar mit dem Glück im Bunde und räumten den Hauptpreis ab - eine Weihnachtsdekoration im Wert von 10 000 Euro. Diese soll ab dem ersten Advent in Groß Radisch installiert sein und mit ihrem Sternenglanz die Bürger in der Adventszeit erfreuen.

Damit das auch pünktlich geschehen kann, wurde am Sonnabend der Versammlungsraum in der Groß Radischer Ortschaftsverwaltung kurzerhand zum Bastelraum umfunktioniert. Danach begann das Zusammenbauen der großen und kleinen Einzelteile durch Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins, die sich mit freiwilligen Helfern verstärkt hatten.

Mit den Sternen werden bis zum ersten Adventswochenende das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, das Gebäude und der kleine Platz vor dem Jugendcenter und vor allem der Dorfplatz geschmückt. „Das ist schon ein ganzes Stück Arbeit. Doch gemeinsam schaffen wir das Zusammenbauen der Sterne und den späteren Aufbau der gesamten Dekoration. Die Jugendlichen vom Jugendcenter, die Kameraden der Feuerwehr und andere Einwohner unseres Ortes legen mit Hand an“, sagt Sabine Hohlfeld, die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins. So werden Herrnhuter Sterne, vom kleinsten bis zum größten, zumeist in der Farbe gelb, montiert. Wobei allen der Spaß an der Bastelei und die Vorfreude auf ein weihnachtlich geschmücktes Groß Radisch anzusehen ist.

Nachdem die vielen fleißigen Bastler für perfekt zusammengesetzte Sterne gesorgt haben, werden von Mitarbeitern der Herrnhuter Sterne GmbH in den Tagen vor dem ersten Adventswochenende spezielle Aufhängevorrichtungen auf den zuvor ausgesuchten Gebäuden und am Dorfplatz vormontiert. Die elektrischen Anschlüsse werden dann durch Fachleute vorgenommen. „Wir hoffen, dass Groß Radisch dann am ersten Advent in einer tollen Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt. Alle unsere Bürger sollen daran ihre Freude haben“, blickt Sabine Hohlfeld erwartungsvoll auf die nächsten Tage.

