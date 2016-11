Groß hilft klein beim Sprung ins Wasser Im Schwimmverein Roßwein führt eine Generation die nächste in das Becken. Ein erster Wettkampf ist das Seepferdchenrennen.

Jessica Janke (links) und Pauline Liebelt haben dafür gesorgt, dass die kleinen Schwimmer beim Seepferdchenrennen im Stadtbad Roßwein genau wussten, wann sie an den Start gehen müssen. © Dietmar Thomas

Mit 31 Grad Celsius ist das Wasser im Roßweiner Stadtbad angenehm warm, auch die Lufttemperatur mutet tropisch an. Schon vor dem Start des Wettkampfs ist klar: Hier wird es heiß hergehen. 45 Kinder haben sich zur Teilnahme am Seepferdchenrennen gemeldet.

Ein Großteil von ihnen ist auch schon da, Eltern und Kinder sammeln sich im Eingangsbereich – der eine oder andere Kuchen des von Eltern initiierten Kuchenbasars geht bereits über die Theke. Es ist ein großes Gewusel, wenn so viele Kinder, die aufgeregt dem Beginn des Rennens entgegensehen, samt ihrer Eltern das Roßweiner Stadtbad betreten. Doch Liane Patzelt, Cheftrainerin des Schwimmvereins Roßwein, hat tatkräftige Helfer. „Ohne sie wäre das nicht machbar“, sagt Liane Patzelt.

Um den Schwimmwettbewerb zu koordinieren, bat sie deshalb Jugendliche des Schwimmvereins Roßwein um Unterstützung. Und diese lassen sich nicht lange bitten. Jessica und Pauline, beide 15 Jahre alt, sind schon von Kindesbeinen an im Schwimmverein. „Uns haben beim Kükenschwimmen damals auch die Großen geholfen, uns zurechtzufinden.“, sagt Jessica. Jeder Betreuer passt auf vier bis sechs Kinder auf. „Es geht vor allem darum, dass sie ihren eigenen Start nicht verpassen und Bescheid wissen, was als nächstes kommt“, sagt Pauline. Schließlich gibt es verschiedene Einzelwettkämpfe: Gestartet wird auf 50- und 100-Meter-Strecken in den Disziplinen Brust, Rücken und Freistil sowie in den älteren Jahrgängen in den Disziplinen Schmetterling und Lagen. Gewertet wird jahrgangsweise.

Der geopferte Sonnabend ist für die Betreuer kein Problem, schließlich sei man als Vereinsmitglied ohnehin sehr oft und gern in der Schwimmhalle. „Es ist schon eine anstrengende Aufgabe, aber es macht auch Spaß“, sagt Jessica.

Liane Patzelt ist stolz auf das Engagement der Vereinsmitglieder und Eltern: „Die Eltern veranstalten einen Kuchenbasar, um die Vereinskasse etwas zu füllen und einige der Helfer kamen heute sogar ganz kurzfristig, weil andere abgesagt haben“, sagt die Trainerin. Das Seepferdchenrennen habe sie ins Leben gerufen, damit es neben dem Kükenschwimmen im Frühjahr einen weiteren Wettbewerb für die Kleinen im Verein gibt.

zur Startseite