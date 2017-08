Groß-Casting in der Altmarkt-Galerie

In der Altmarkt-Galerie wird am Freitag und Samstag gecastet. © Youssef Safwan

Die große Chance für Jedermann eröffnet sich am Freitag und Sonnabend für alle, die berühmt werden wollen. Dann sind die Talentemacher der Ufa in der Altmarkt-Galerie zu Gast. Sie suchen in einem Schwung Darsteller für Haupt- und Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models, Tänzer und Showkandidaten für Quizz-Formate und Dokusoaps, außerdem Komparsen für Kino- und TV-Produktionen. In ihrer 100-jährigen Geschichte hat die Ufa große Stars und Regisseure hervorgebracht. Von „Metropolis“ über „Der Medicus“, bis hin zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Soko Leipzig“ und „Deutschland sucht den Superstar“ fanden berühmte Shows und Serien ihr Publikum.

Wer auch einmal dabei sein und wenigstens ein bisschen berühmt werden will, sollte seinen Mut zusammennehmen und sich anmelden. Die Teilnehmer füllen vor Ort einen Datenbogen aus und können professionelle Fotos für ihre Sedcard erstellen lassen. Im Anschluss beweisen sie sich vor der Videokamera. Voranmeldungen sind nicht nötig. Das Casting ist kostenlos. (SZ)

Fr./Sa., je 14 bis 19 Uhr www.talentbase.de

