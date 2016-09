Grohmannstraße in Pirna ist ab Freitagnachmittag offen Die Bauarbeiten zwischen Klosterstraße und Dohnaischer Straße werden planmäßig abgeschlossen.

Die Bauarbeiten auf der Grohmannstrasse in Pirna sind noch vor dem Wochenende abgeschlossen. © Norbert Millauer

Die Arbeiten an der Grohmannstraße werden planmäßig abgeschlossen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird der bislang gesperrte Abschnitt zwischen Klosterstraße und Dohnaischer Straße am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr kann dann wieder in Richtung Steinplatz in die Altstadt oder über die Brückenstraße aus der Innenstadt hinaus fließen. Fachleute hatten an der Grohmannstraße seit dem 5. September Flutschäden von 2013 beseitigt. Sie frästen auf einer Länge von rund 160 Metern den Asphalt vier Zentimeter dick ab und trugen einen neuen Straßenbelag auf. Zudem hoben sie Gullys wieder auf das Straßenniveau an, einige Schächte hatten sich beim Hochwasser gesenkt. Auch Schäden an Gehwegen und Bordsteinen wurden behoben. Kraftfahrer reagierten anfangs verärgert auf das Vorhaben, weil die gesperrte Grohmannstraße endlose Staus in der Innenstadt verursachte. (SZ/mö)

zur Startseite