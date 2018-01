Größte Motivation: Rakotz-Sanierung In Gablenz wird am 18. Februar gewählt: Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) will sich ein zweites Mal zur Wahl stellen.

Dietmar Noack ist seit sieben Jahren Bürgermeister in Gablenz. Gern will er sein Amt auch nach der Wahl weiter ausüben. © Christian Köhler

Gablenz. Am 18. Februar wird in Gablenz ein neuer Gemeindechef gewählt. Das TAGEBLATT hat deshalb mit dem amtierenden Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) gesprochen. Er würde sein Amt gerne auch nach der Wahl weiterführen. Was er sich vorgenommen hat und was ihn bewegt, erklärt er im Interview.

Herr Noack, wollen Sie weiterhin Bürgermeister in Gablenz bleiben?

Ja, das würde ich. Am Donnerstag nominiert unser CDU-Ortsverband einen Kandidaten und ich habe mich zur Wahl gestellt.

Warum wollen Sie sich noch einmal zur Wahl stellen?

Meine größte Motivation ist, das Rakotz-Ensemble vor dem drohenden Verfall zu retten. Es hat fast eine gesamte Legislaturperiode gedauert, die Fördermittel für dessen Sanierung zu bekommen, und wir haben im Laufe der Jahre als Gemeinde mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Nun aber liegt der Fördermittelbescheid in Höhe von 2,7 Millionen Euro vor. Ich möchte gern dieses Sanierungsvorhaben, was ich gemeinsam mit dem Gemeinderat auf den Weg gebracht habe, begleiten und auch zu Ende bringen.

Wie ist es Ihnen denn im vergangenen Jahr ergangen?

Das Jahr 2017 verlief vom Grunde her sehr positiv. Wir haben vieles von dem, was wir bereits vor mehreren Jahren angeschoben haben, zu Ende bringen können. Beispielsweise haben wir eine Spielanlage in der Ortsmitte von Gablenz errichten können, haben Wege und Straßen in Ordnung gebracht. An einigen Straßen wie etwa am Seeweg, an der Siedlung oder am Goraweg haben wir bereits die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Und natürlich bin ich sehr froh darüber, dass wir 2017 die Fördergelder für die Sanierung des Rakotz-Ensembles erhalten haben sowie mit Hilfe des Programms „Stadtgrün“ die Instandsetzung des Kavalierhauses und die Erneuerung des Parkplatzes am Rhododendronpark in Angriff nehmen können.

Wenn Sie auf ihre bisherige Amtszeit zurückblicken, was bleibt Ihnen Positives in Erinnerung?

Aus meiner Sicht haben wir zunächst erst einmal mit dem Gemeinderat vieles auf den Weg gebracht, was über die nächsten Jahre Bestand hat. Mich erfüllt es schon mit Stolz, dass wir das Kromlauer Schloss zunächst von außen, dann von innen sanieren und es einer neuen Nutzung zuführen konnten. Das Trauzimmer wird sehr gut angenommen. 2017 haben wir mehr als 20 Trauungen im Schloss gehabt. Für dieses Jahr gibt es bereits eine große Nachfrage.

Überhaupt hat sich Kromlau samt Park gut entwickelt. Mithilfe des Parkseminars und der Unterstützung vieler Vereine und Ehrenamtlern haben wir den Park in einen guten Zustand gebracht. Das Park- und Blütenfest ist und bleibt das Highlight. Es ist geschafft worden, dass es gemeinsam mit den Vereinen zu einer Größe in der Region geworden ist.

Ein enormer Kraftakt war aus meiner Sicht auch der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt Gablenz mit der Erneuerung der Medien und Fußwege.

Gibt es auch etwas, worüber Sie sich nicht so sehr freuen?

Ja, beispielsweise, dass der Fahrradweg in Gablenz im Zuge der Straßensanierung nicht mehr so ist, wie er vorher war. Was mich persönlich auch stört, ist, dass die landwirtschaftliche Industriebrache Gutshof in Gablenz noch nicht in einem besseren Zustand gebracht wurde. Darüber hinaus haben wir es leider auch nicht geschafft, in Gablenz einen Bäcker samt kleinem Verkaufsladen zu etablieren. Da können wir als Gemeinde nur die Dinge vorbereiten und hoffen, dass sich jemand findet, der dieses Geschäft bezieht.

Wie hat sich das Verhältnis zwischen Kromlauern und Gablenzern entwickelt?

Sehr gut. Es gibt kaum noch Reibungspunkte.

Was haben Sie sich bei einer möglichen Neuwahl vorgenommen?

Neben der Sanierung des Rakotz-Ensembles in Kromlau geht es mir auch um die Erneuerung des Parkplatzes am Park sowie die Sanierung des Kavalierhauses. Allein 2018 müssen wir knapp zwei Millionen Euro verbauen. Das wird viel Arbeit. Ferner geht es darum, die Straßen und Wege in Schuss zu bringen und auch zu erhalten. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus wird es künftig auch mehr um die Pflege von Gewässern zweiter Ordnung gehen. In Absprache mit dem Gemeinderat und den Feuerwehren soll in den nächsten Jahren auch deren Ausstattung verbessert werden. Das hängt allerdings von Fördergeldern ab. Zunächst ist vorgesehen, für die Gablenzer Wehr ein neues Fahrzeug zu beschaffen, anschließend ist Kromlau an der Reihe.

Das Gespräch führte Christian Köhler

