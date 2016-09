Größte Kohlrabis gesucht Im Rahmenprogramm der traditionellen Meisterschaften gibt es diesmal Livemusik in Schöna.

Vorjahressieger Antonin Schimunek mit seinem 13,4 Kilogramm schwerem Exemplar. Foto: © Archiv: Marko Förster

Die Waage ist geeicht. Am Freitag, 30. September, ab 15 Uhr, können alle Hobbygärtner mit ihren größten Kohlrabis nach Schöna kommen und sich an der traditionellen Meisterschaft beteiligen. Das schwerste Exemplar gewinnt. Einen weiteren Preis gibt es bei der „Großen Schätzung“ für denjenigen, der die Gesamtmasse aller abgegebenen Kohlrabis am genauesten vorhersagt. Bis 18 Uhr werden die Kohlrabis gewogen, dann wird der Sieger ermittelt, der gegen 21 Uhr geehrt wird. Bis dahin werden die Besucher musikalisch von Sängerin Madeleine Wolf unterhalten, und es gibt Cocktails in der Kellerbar.

Die Idee des Wettbewerbes stammt von Rolf Piechel aus Schöna und war am Stammtisch entstanden. Dieses Jahr wird die Meisterschaft bereits zum 20. Mal ausgetragen. Im vorigen Jahr beteiligten sich 95 Gärtner mit ihren geernteten Prachtexemplaren. Der Sieger-Kohlrabi wog 13,4 Kilogramm und hatte einen Umfang von 87 Zentimetern. Der Tscheche Antonin Schimunek hatte ihn in seinem Garten bei Decin wachsen lassen. Das zeigt im Übrigen auch, wie groß die Popularität des Festes inzwischen geworden ist. Auch aus Sachsen-Anhalt reisten schon mal Gärtner an, um sich am Wettbewerb zu beteiligen. Der schwerste Kohlrabi, der jemals in Schöna gewogen wurde, ging 2004 mit 23 Kilogramm in die Wertung ein.

