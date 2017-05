Größte Elbe-Schwimmstaffel aller Zeiten Ende Juni wird zu Ehren der Wissenschaft von Bad Schandau bis zur Nordsee geschwommen. Noch kann man sich anmelden.

An immer mehr Orten entlang der Elbe werden wieder regelmäßig Schwimmveranstaltungen organisiert. Für Juni ist nun eine spektakuläre Staffel geplant. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Mit einer einzigartigen Aktion soll auf das aktuelle Wissenschaftsjahr aufmerksam gemacht werden, das Meeren und Ozeanen gewidmet ist. Hunderte Schwimmer wollen vom 24. Juni bis zum 12. Juli eine Staffel auf rund 575 Kilometern der Elbe bilden. Von Bad Schandau beginnend bis zur Nordsee werden die Teilnehmer jeweils etwa zwei Kilometer schwimmen. Unter dem Motto „Das Meer beginnt hier!“ soll mit der nach eigenen Angaben größten Freiwasser-Schwimmstaffel Deutschlands die Bedeutung von sauberen Fließgewässern für Meere und Ozeane in den Mittelpunkt gerückt werden.

Noch bis zum 15. Mai besteht die Möglichkeit, sich für einen Staffelplatz zu bewerben. Allerdings gehören die ersten beiden Etappen von Bad Schandau bis Dresden und von Dresden bis Meißen zu den beliebtesten Strecken. Hier gibt es auch für die Warteliste schon viele Anmeldungen, teilt das Redaktionsbüro Wissenschaftsjahr 2016*17 mit. Für die Strecken von Meißen bis Riesa am 26. Juni und von Riesa bis Torgau am 27. Juni könne man sich noch für Wartelistenplätze vormerken lassen.

Am Beispiel der Flusslandschaft Elbe solle mit der Aktion aufgezeigt werden, wie Mensch und Umwelt von einem sauberen Fluss profitieren. Die Staffel wird von drei Forschungsprojekten wissenschaftlich begleitet. Die TU Berlin untersucht Mikroplastik im Wasserkreislauf. Ein Karlsruher Institut führt eine Gewässeranalyse durch und Mitarbeiter der TU Dresden untersuchen, wie Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung möglich sind. Die Elbe sei auch deshalb für das Projekt prädestiniert, weil sie einst als einer der schmutzigsten Flüsse Europas galt. Nun siedeln sich wieder mehr Fische an und kann sogar in der Elbe gebadet werden.

