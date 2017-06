Größeres Tanklöschfahrzeug für Moritzburg Der Wagen fasst 1 000 Liter mehr als der alte und kostet 365 000 Euro. Für den Mammutanteil hat der Freistaat Förderung zugesagt.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Große Freude bei den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Moritzburg. Am Sonntag hat Landrat Arndt Steinbach (CDU) am Schloss den Fördermittelbescheid zum Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs überreicht. Kosten darf der TLF 4000, wie das Modell heißt, 365 000 Euro. Die Förderung des Freistaats Sachsen deckt 215 000 Euro ab. Den Rest übernimmt die Gemeinde. Der Betrag ist nach Angaben von Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) im Haushalt eingestellt.

Ein neuer Tanker muss her, weil der alte bereits seit über 20 Jahren im Einsatz ist und es für ihn keine Ersatzteile mehr gibt. Der Tank des bisherigen Modells fasste 3 000 Liter Wasser. In Zukunft können die Kameraden mit einem Fahrzeug ausrücken, das noch 1 000 Liter mehr Löschwasser an Bord hat. Wie Jörg Hänisch erzählt, wurde diese größere Variante genehmigt, weil die Gemeinde über große Waldgebiete verfügt, in denen weit und breit kein Wasser zu finden ist. Deshalb sei der TLF 4000 für viele Einsätze schlichtweg nötig.

Nun soll die Ausschreibung für das Fahrzeug erfolgen. „Ich möchte den Auftrag noch im Herbst vergeben, weil dann sechs bis 18 Monate zur Herstellung des Tankers gebraucht werden“, sagt Jörg Hänisch. Der Wagen werde speziell auf die Anforderungen der Gemeinde zugeschnitten. Mit der Lieferung rechnet der Bürgermeister dann im kommenden Jahr. (ukl)

