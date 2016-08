Größere Rohre für den Flutschutz Der Abwasserzweckverband will vorsorgen. Er plant Erneuerungen im Gebiet Wanne. Dort werden Grundstücke überschwemmt.

Riesige Feldflächen grenzen an das Wohngebiet Wanne am Rande von Roßwein. Bei Starkniederschlägen kann der Regen über die vorhandenen Gräben und Kanäle nicht abgeführt werden, Wasser schießt auf die angrenzenden Grundstücke. Das will der AZV mit einer schützenden Böschung und neuen, größer dimensionierten Kanälen in Zukunft verhindern. Die Planungen sowie eigentums- und wasserrechtliche Vorbereitungen laufen derzeit. © Dietmar Thomas

In den nächsten zwei Jahren wird der Abwasserzweckverband (AZV) Obere Freiberger Mulde alle Ortsteile abwasserseitig erschlossen haben, für die das geplant war. Danach stehen große Investitionen in Pumpwerken an. Aber auch die Erneuerung bestehender Kanäle wird vorbereitet. Dazu gab es für das Wohngebiet Wanne schon eine Befragung der Grundstückseigentümer und Gespräche mit denen, die Probleme haben.

Wie AZV-Geschäftsführer Frank Lessig erklärt, drückt es vor allem in den Außenbereichen bei Starkniederschlägen Wasser auf die Grundstücke. Teile des Wohngebietes Wanne grenzen an mehr als 20 Hektar große Feld- und Wiesenflächen, die überwiegend bewirtschaftet werden. Auch mit den Landwirten hat der Verband bereits Gespräche geführt, deren Hinweise und Bedenken aufgenommen. „Ich denke, die mangelhafte Entwässerung wird von beiden Seiten als Problem gesehen“, so Lessig.

Zwar gibt es ein von den Vorfahren angelegtes Grabensystem, das in einen Kanal und der wiederum in die Mulde mündet. Und auch weitere Kanäle aus den 1930er-Jahren sind vorhanden. „Doch eine Befahrung hat ergeben, dass die Kanäle nicht oder nur mit immensem Aufwand saniert werden können, die hydraulischen Grenzen erreicht sind“, beschreibt Lessig die Ist-Situation.

Daher lässt der Verband untersuchen, wie die Entwässerung des Gebietes in den nächsten 80 bis 100 Jahren funktionieren kann. Dabei soll auch die Entwicklung berücksichtigt werden. Denn die eine oder andere Bebauung – beispielsweise im Bereich vor der ehemaligen Deponie – ist schon noch möglich.

Für konkrete Lösungsvorschläge zur künftigen Entwässerung ist es dem AZV-Geschäftsführer zufolge noch zu früh. Fest steht für ihn aber schon, dass die neuen Kanäle größer ausfallen müssen als die bisherigen. Außerdem kann sich Frank Lessig vorstellen, die oberen Grundstücke an der Feldstraße mit einer Böschung vor eindringendem Wasser zu schützen.

Die Kanalerneuerung steht nach bisherigen Planungen im Wiesenweg und in der Auenstraße an. Wahrscheinlich wird das im kommenden Jahr passieren. Danach könnte dann auch die Kommune die geplante Erneuerung der Fahrbahndecke dieser beiden Straßen in den Arbeitsplan aufnehmen. Eigentlich sollte es mit der Auenstraße schon weitergehen. Das wurde zurückgestellt, wenn die Straße wegen der Kanalerneuerung und den dafür nötigen Tiefbau wieder aufzureißen ist.

Welche Kosten dem Verband für die Ertüchtigung von einem Teil der Abwasseranlagen in diesem Wohngebiet entstehen, darüber hat der Geschäftsführer im Moment noch keinen Überblick.

