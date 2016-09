„Größere Distanz macht mehr Spaß!“ Andreas Rippin ist Teamführer von Verbandsligist Döbelner SC. Wir sprachen mit ihm.

Andreas Rippin hat als Kapitän seit Jahren die Geschicke der ersten Döbelner Mannschaft in der Hand. © DA-Archiv

Andreas Rippin, im Freistaat erfindet sich das Kegeln derzeit neu. Die meisten Mannschaften bestreiten die Punktspiele über die international gespielten 120 Kegel. Warum ist Ihr Team, als am höchst klassig spielende Mannschaft der Region, bei 200 Holz geblieben?

Weil alle sechs Stammspieler noch Interesse an 200 Kugeln haben und die größere Distanz einfach mehr Spaß macht! Und solange in der 1. Verbandsliga genügend Mannschaften vorhanden sind, werden wir die 200 Wurf auch weiter bestreiten.

Sie sagten sechs Stammspieler, hätte es die 120-Wurf-Distanz nicht einfacher gemacht, Woche für Woche eine starke Truppe an den Ablauf zu bringen.

Sicher ist das so. Aber ich habe vorher die Truppe gefragt und da war der Tenor, dass sie weiter 200 Kegeln spielen wollen. Aber ich habe die Spieler natürlich auch gewarnt, dass wir uns in den Hintern beißen, wenn es Personalprobleme gibt. Denn der Kader von 6+1 und ab Dezember +2 ist natürlich sehr knapp gerechnet.

In den vergangenen beiden Serien war für Ihre Mannschaft alles drin – vom Titel- bis zum Abstiegskampf. Mit was rechnen Sie in der neuen Saison?

Sollte es so sein, dass wir immer vollständig spielen können, bin ich mir sicher, dass wir unter die ersten Fünf kommen. Das ist realistisch, da Mannschaften von unten nachgerückt sind. Aber es sind dafür wieder neue interessante Bahnen.

Stichwort Bahn, wie ist die Döbelner Anlage in Schuss?

Die Bahn ist mit Ach und Krach noch einmal für drei Jahre abgenommen worden. Aber ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zeitraum auch größere Reparaturen anstehen. Die Anlage ist so weit, dass sie irgendwann ausgetauscht werden muss.

Der Saisonstart steigt am 10. September, was erwarten Sie?

Der Gegner, Paunsdorfer SV, ist auch von unten hochgekommen. Da erwarten wir natürlich den ersten Sieg!

Hat es Veränderungen im Spielerkader gegeben?

Nein der ist unverändert. Außer dass wir alle ein Jahr älter geworden sind. Wir spielen mit Heiko und Maik Fuhrmann, Felix Scholz, Kay Weinert, Henry Knospe und Andreas Rippin, also mir. Pierre Panke stößt nach seiner Rückkehr von der Bundeswehr hinzu, außerdem steht René Junghanns jederzeit als Ersatz bereit.

Inwieweit kribbelt es jetzt schon vor dem Saisonstart?

Eigentlich noch gar nicht. Aber die Vorfreude, dass es wieder losgeht, ist da. Die Aufregung kommt dann erst auf der Bahn.

Es fragte: Dirk Westphal

