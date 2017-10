Größere Balkone für Mieter Die Bischofswerdaer Wohnungsgenossenschaft investiert aus eigener Kraft. Und sie hat weitere Baupläne.

Lothar Wils, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, vor dem Block an der Nordstraße. Hier wurden jetzt neue Balkone angebaut. © Rocci Klein

Die Bewohner der Nordstraße 2 bis 6 können sich über neue Balkone freuen. Diese wurden jetzt montiert: modern, sicher und fast doppelt so groß wie die alten. Wer bisher schon in dem Block wohnte, braucht deswegen nicht mehr Miete zu zahlen, sagt Lothar Wils, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Bischofswerda. Bei einem Neubezug jedoch werden die größeren Balkone auf die Miete angerechnet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bischofswerdas zweitgrößter Vermieter Balkone anbauen lässt. Doch in diesem Fall ging er neue Wege. Die neuen Balkone sind nicht aus Metall, sondern aus Beton. In mehreren Orten der Region habe man sich Anregungen geholt, sagt Lothar Wils. Schließlich habe man sich für das Modell einer Zwickauer Firma entschieden, das in Großröhrsdorf bereits genutzt wird. Die Fußböden sind aus hochwertigem Beton. In der Deckenunterseite sind Löcher eingearbeitet, an denen auf Antrag eine Markise befestigt werden kann. Die Balkone wurden dunkelbraun verblendet. In der Blende befindet sich ein Kasten, den die Mieter bepflanzen können. Das Dach der Balkonanlage besteht ebenfalls aus Beton. Vorteil gegenüber den Kunststoffdächern: Im Hochsommer heizt sich das Dach nicht so stark auf. Die früheren Balkone wurden an niedrigeren Häusern angebracht, begründet Lotahr Wils die Entscheidung, jetzt etwas Neues anzubauen. Außerdem baue man nun in einem anderen Teil von Bischofswerda Süd. Auch von daher könne man optisch auf etwas Anderes setzen. In der Perspektive sollen an fünf weiteren Wohnblocks – drei liegen an der Nord-, zwei an der Südstraße – die alten Balkone durch die neuen ersetzt werden. Gebaut wird dort, „so es notwendig ist und wir es uns leisten können“, sagt Lothar Wils. Bei dem Haus, wo jetzt gebaut wird, musste die Wohnungsgenossenschaft handeln: Nach über 50 Jahren wiesen die Balkone zum Teil erhebliche Schäden auf.

Verbindlichkeiten abgebaut

Die Genossenschaft investiert rund 230 000 Euro in diese Modernisierung. Es ist ihr größtes Bauprojekt in diesem Jahr. Im Jahresdurchschnitt sind es 500 000 bis 600 000 Euro, die das Unternehmen in seinen Wohnungsbestand steckt. Ein Großteil davon fließt in die Wohnungen, wo entweder auf Mieterwunsch oder vor einem Neubezug modernisiert wird. Zudem wurden auch in diesem Jahr in mehreren Häusern die Heizungen auf moderne Brennwerttechnik umgestellt.

Über die Bauvorhaben des nächsten Jahres werden Vorstand und Aufsichtsrat auf einer gemeinsamen Sitzung im Dezember entscheiden. Bedarf gibt es sowohl im „Altneubaugebiet“ Süd als auch im später errichteten Areal an Kolbe- und Bonhoefferstraße. Dort muss noch an einigen Blocks die Fassade instand gesetzt werden.

Die Wohnungsgenossenschaft investiert seit Jahren, ohne neue Kredite aufzunehmen. Zugleich baut sie ihre Verbindlichkeiten ab. Aktuell hat das Unternehmen noch 9,5 Millionen Euro an Krediten laufen. „In diesem Jahr sind wir unter die 10 Millionen-Grenze gekommen. Darauf sind wir stolz“, sagt Lothar Wils. In den 1990er Jahren betrugen die Verbindlichkeiten 24 Millionen Euro. Was dagegen drückt, ist der Leerstand. Rund zehn Prozent der 770 Genossenschaftswohnungen sind nicht vermietet, größtenteils in den oberen Etagen in Bischofswerda Süd.

