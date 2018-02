Gröditzer Testspiel macht Hoffnung

Weixdorf. Zwei Wochen vor dem Punktspielstart setzten sich die Gröditzer Landesklasse-Fußballer in einem Testspiel bei der SG Weixdorf mit 3:2 (1:2) durch. „Mir hat sehr gut gefallen, wie die Mannschaft die Vorgaben in der zweiten Halbzeit versucht hat umzusetzen. Auch das lautstarke Ankurbeln der Führungsspieler war wichtig und gut“, schätzte Trainer Rico Kaiser ein. Rene Großmann (6.) und Florian Pfennig (49., 75.) trafen für die Gröditzer. Maximilian Groß markierte die Tore zur zwischenzeitlichen Führung der Dresdner (16., 43.).

Die Gäste ließen nach dem schnellen 1:0 unverständlicherweise nach. „Im Spielaufbau unterliefen uns einfachste Fehler, die Pausenführung der Dresdner ging so in Ordnung“, schätzte FV-Präsident Klaus Hirschnitz ein. „In der zweiten Halbzeit war unsere Mannschaft dann in den vorgegebenen Zonen mehrfach in Überzahl und spielte aggressiver gegen den Ball. So gewannen wir die wichtigen Zweikämpfe, provozierten Abspielfehler und im schnellen Spiel nach vorn kamen wir zu guten Tormöglichkeiten.“ Vier Minuten nach Wiederanpfiff und direkt nach einem Eckball fiel das 2:2 durch einen Kopfball vom eingewechselten Pfennig. In der 75. Minute war es dann wiederum Pfennig, der das wunderschön herauskombinierte 3:2-Siegtor erzielen konnte.

Am kommenden Sonntag gastiert der FV Gröditz 1911 ab 15 Uhr im Dresdner Jägerpark. Die Partie beim SC Borea ist das letzte Vorbereitungsspiel vor dem scharfen Start bei Blau-Weiß Stahl Freital. (kh/js)

