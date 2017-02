Fußball-Landesklasse Mitte Gröditzer Sturmlauf nach dem Wechsel Die SG Kreinitz geht zu Hause mit 0:5 unter und verliert zwei Spieler durch Gelb-Rote Karten.

Das ging ja komplett in die Hose! Die Kreinitzer Mannschaft vermasselte den Rückrundenauftakt aber mal so richtig. Vor allem die Art und Weise der 0:5 (0:0)-Heimniederlage gegen den FV Gröditz 1911 stellt die Verantwortlichen vor einige Fragen. Was einige Spieler in diesem so wichtigen Derby boten, hatte Kreisliganiveau, nicht mehr! Die Gröditzer Mannschaft, die stark ersatzgeschwächt antrat, gewann völlig verdient. „Ich bin sehr stolz auf meine junge Truppe. Wir haben taktisch alles richtig gemacht“, freute sich Gäste-Coach Michael Schuster. „Nach der ersten Halbzeit haben wir ein paar taktische Veränderungen vorgenommen, welche sich letztendlich ausgezahlt haben. Die Kreinitzer haben sich durch Undiszipliniertheiten selbst aus dem Spiel genommen.“

Die Partie begann sehr ruhig, eigentlich untypisch für ein Kreisderby. Von den Gästen konnte man es aufgrund ihrer personellen Situation nichts anderes erwarten. „Wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann sind wir mehr als zufrieden“, hatte Mannschaftsleiter Andre Lux vor dem Spiel gemeint. Aber was der Gastgeber machte, ist schwer zu beschreiben. Ein behäbiger Spielaufbau, keine Bewegung, keine Ideen aus der Schaltzentrale und somit auch keine zwingenden Torchancen. Der Gröditzer Torwart Sven Lotzmann sollte einen extrem entspannten Nachmittag erleben. Die beste Chance in Durchgang eins hatte der Gröditzer Florian Pfennig, der ein Zuspiel von Tim Zeller nicht verwerten konnte. Zur Pause gab es viele enttäuschte Gesichter unter den Zuschauern – man hatte eine andere Kreinitzer Mannschaft erwartet.

Es sollte aber auch in der zweiten Halbzeit nicht besser werden, im Gegenteil. Nach einer Flanke von der rechten Seite, wieder von Zeller, stand Hassan Zaro komplett blank und verwandelte per Kopf zur verdienten Führung. In der 69. Minute folgte die Entscheidung. Nach einem Konter schloss Ahmed Al Wardi ohne größere Mühe ab. Zu allem Übel schwächte sich die Kreinitzer Mannschaft nun selbst. Erst musste Torjäger Rene Kögler mit Gelb-Rot den Platz verlassen (69.), nur zwei Minuten später sah auch Kapitän Felix Bellmann die Ampelkarte. Gegen die dezimierte Kreinitzer Mannschaft hatten die Gäste kein Problem. Zweimal Tim Zeller (73., 81.) und Steffen Hoffmann (89.) sorgten für den verdienten 5:0-Endstand aus Gröditzer Sicht.

Der Stachel der Enttäuschung sitzt bei den Kreinitzern sicher tief. Eine grundlegende Analyse ist gefragt, um das Ruder wieder herumzureißen. Noch ist nichts verloren und der Klassenerhalt weiter möglich, aber die Art und Weise der Niederlage wirft schon einige Fragen auf. (rf/kh)

