Fußball Landesklasse Mitte Gröditz verpatzt Rückrundenstart Gegen Coswig gibt es eine herbe 0:3-Klatsche. Coach Michael Schuster spricht sogar vom beginnenden Abstiegskampf.

Die Gastgeber taten sich gegen die vielbeinige Coswiger Abwehr sehr schwer. So blieben echte Chancen Mangelware. © privat

Da gibt es keine zwei Meinungen: Das 3:0 von Grün-Weiß Coswig beim FV Gröditz am Sonnabend kommt für manchen vielleicht überraschend. Angesichts des Spielverlaufs aber ist der Dreier für die Mannschaft von Trainer Frank Selber vollauf berechtigt.

Noch im Hinspiel hatte Gröditz souverän mit 4:0 gewonnen. Und dafür revanchierten sich die Gäste aber mal so richtig. Dem Gröditzer Trainer Michael Schuster stand nominell zwar der gesamte Spielerkader zur Verfügung. Doch die fehlende Fitness und Spritzigkeit aufgrund der Grippewelle und dem daraus resultierenden fehlenden Training war den Jungs von Anbeginn deutlich anzumerken. Auf dem Kunstrasenplatz in Elsterwerda übernahmen die Coswiger die Spielregie und stellten die Gröditzer Defensive vor so manche komplizierte Aufgabe. Die Grün-Weißen waren klar überlegen und erzielten kurz vor dem Halbzeitpfiff das Führungstor durch Erik Wernicke. Mit diesem Ergebnis ging es dann zum Pausentee.

Die Kabinenpredigt von Trainer Schuster hat dann offensichtlich gewirkt. In Halbzeit zwei besannen sich die Gastgeber, bauten Druck auf und versuchten, das Spiel in den Griff zu bekommen. Doch bereits nach sieben gespielten Minuten machte Stanley Rost einen dicken Strich durch die Rechnung der Platzherren. Er eroberte nach einem katastrophalen Querpass im Gröditzer Strafraum den Ball und erzielte den zweiten Coswiger Treffer. Was danach folgte, war aus Sicht der Gastgeber einfallsloser Alibifußball, und logischerweise machte Maximilian Probst kurz vor Ende der Begegnung den Sack aus Coswiger Sicht zu. Der Gröditzer Innenverteidigung unterlief zuvor erneut ein unerklärbarer einfacher Fehler. Am Ende steht ein verdienter Sieg der Männer aus Coswig zu Buche, der Gröditzer Rückrundenstart ist richtig in die Hose gegangen.

Trainer Schuster: „Wir haben das Auftaktspiel völlig berechtigt verloren. Coswig war die klar bessere Mannschaft. Die Tore haben wir allerdings selbst geschossen, haben vor allen Dingen in der Abwehr phasenweise sehr schlecht ausgesehen. Fakt ist, das es für uns eine extrem schwierige Rückrunde wird. Wir werden um jeden Punkt kämpfen und in vielen Spielen am Limit spielen müssen. Ich gehe davon aus, dass mit dieser Niederlage für uns der Abstiegskampf begonnen hat.“

Coswigs Trainer Frank Selber hatte natürlich allen Grund zur Freude. „Eine rundum gelungene Partie, mit absoluter Teamwork. Jeder Spieler hat sich heute in den Dienst der gesamten Mannschaft gestellt und mit Disziplin, Kampfgeist und Siegeswillen den Dreier erarbeitet“, sagte der Coach. Seine taktischen Vorgaben gingen auf – die Gröditzer Offensivstrategie der langen Bälle auf den schnellen Tim Zeller, wurde strikt unterbunden. Kam trotzdem einmal Gefahr vor den eigenen Gehäuse auf, behielt ein stets aufgeweckter Torwart Robert Möve die Übersicht.

„Mit schnellen Aktionen und vor allem mit fußballerischen Mitteln haben wir den Gegner immer unter Kontrolle gehalten. Wobei wir mit der Chancenverwertung durchaus noch etwas fahrlässig umgegangen sind“, übte Selber Kritik auf hohem Niveau. „Wir wurden nach dem Spiel von den Gröditzern gefragt, ob wir eine neue Mannschaft hätten“, erklärte Selber und beschwichtigte: „Nein, wir haben keinen einzigen Neuzugang im Winter. Aber die Jungs haben mal gezeigt, was in ihnen steckt“. (kh/jj)

