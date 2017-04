800 Jahre Gröditz Gröditz sucht sein Show-Talent Welche Rolle ein echter Prinz bei der Stadtfest-Aktion spielt und wie man daran teilnehmen kann, verrät Organisator Ingolf Timm im SZ-Gespräch.

zurück Bild 1 von 2 weiter Prinz Amaho freut sich auf sein Gastspiel als Reggae-Sänger zum Stadtfest in Gröditz und vor allem auf seinen Job als Jury-Mitglied bei der Talentsuche. © privat Prinz Amaho freut sich auf sein Gastspiel als Reggae-Sänger zum Stadtfest in Gröditz und vor allem auf seinen Job als Jury-Mitglied bei der Talentsuche.

Ingolf Timm von der Management & Künstler-Agentur 1A-Partyexpress ist Mitorganisator des Gröditzer Stadtfest-Jubiläums im August.

Es gibt viele Talente in der Region, ist sich Ingolf Timm sicher. Deshalb startet der Veranstaltungsmanager in Zusammenarbeit mit der Stadt Gröditz und dem Hotel Spanischer Hof eine Aktion: Gesucht wird das Show-Talent 2017.

Herr Timm, Gröditz feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges Stadtjubiläum. Sie sind verantwortlich für das Programm am Festwochenende im August. Neben Stars und Sternchen, soll auch das in Gröditz entdeckte Show-Talent auftreten. Wie wollen Sie es finden?

Wir haben dazu einen Aufruf gestartet und hoffen nun, dass sich recht viele für das Casting anmelden, sich trauen, vor einer Jury ihr Talent zu präsentieren.

Was springt für den Sieger heraus?

Wir wollen unseren Talenten in der Region eine Bühne bieten. Dass sie gesehen und entdeckt werden. Dass sie eine Chance bekommen, vor Publikum aufzutreten. Denn der Sieger und die Platzierten werden im Abendprogramm beim Festwochenende am 12. August ein wichtiger Showteil sein.

Also gibt es kein großes Preisgeld?

Nein. Aber ich glaube, der Ruhm und Beifall des Publikums sowie die Chance, entdeckt zu werden, sollten Motivation genug sein, sich mit Spaß an der Aktion zu beteiligen. Sie sollen es als kleines Sprungbrett für eine eventuelle Karriere sehen.

Müssen die Bewerber etwas Spezielles können?

Wir haben weder eine regionale noch eine Alterbegrenzung. Auch geben wir kein Genre vor. Egal ob Gesang, Comedy, Artistik, Zauberei, Tanz, Sport – unterhaltsam sollte die Darbietung sein.

Wann ist Anmeldeschluss?

Am 17. Mai. Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung und sind schon gespannt auf das, was uns erwartet.

Und wohin sollen mutige Interessenten ihre Bewerbung schicken?

Videos, CDs, Fotos, Briefe – egal welche Form der Bewerbung – können an die Management & Künstler-Agentur 1A-Partyexpress, Gartenstraße 10 in 04932 Großthiemig, 035343 61222, oder per E-Mail an info@1a-partyexpress.de gesendet werden. Das Anmeldeformular steht zum Download auf www.1a-partyexpress.de bereit.

Wie und wo erfolgt das Casting?

Vor den Augen einer fachkundigen Jury stellen die Teilnehmer sich und ihren Beitrag in maximal fünf Minuten vor. Der Wettbewerb wird öffentlich sein, das heißt, er findet mit und vor Publikum statt. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seine Familie, Freunde, Förderer, Bekannte oder Fans zum Casting mitzubringen. Der Vorentscheid findet am 28. Mai im Hotel Spanischer Hof in Gröditz statt. Das Halb-Finale folgt am 9. Juli zur Spanischen Fiesta, und das Finale steigt am 12. August im Abendprogramm des 800. Stadtjubiläums auf der großen Showbühne. Hier haben die besten drei die einmalige Gelegenheit, sich live vor tollem Publikum und einer prominenten Jury zu präsentieren.

Apropos Jury, wer wird da mitmischen?

Je ein Vertreter der Stadt und des Hotels sowie ein Kenner aus der Kultur- und Musikszene. Sie stehen aber noch nicht endgültig fest.

Ist der Begriff „prominent“ nicht etwas zu hoch gegriffen?

Das ist Ansichtssache. Das Finale am 12. August wird auf jeden Fall ein Prominenter leiten: Prinz Amaho. Reggae-Sänger des Duos Soul Bros, das in der 90er Jahre- und Schlagernacht ebenfalls am 12. August die Bühne rockt.

Ein echter Prinz?

Es ist wahrhaftig ein gebürtiger Königssohn aus Nigeria. Er entdeckte schon in frühester Kindheit seine Liebe zu Musik, Tanz und Theater. So zog es ihn in den 90er Jahren nach Deutschland, wo seine Musikkarriere als „Ike Mc“ begann und er mit „Africa“ die weltweit erste Hybrid-Video-Single veröffentlichte. Ende der 90er Jahre feierte Amaho weitere internationale Top-20-Charterfolge, unter anderem mit „Rhythm In My Life“ und „Dreamer“. Nach einer kreativen Schaffenspause gründete er 2012 das Pop-Duo „Soul Bros“, mit welchem er einen der internationalen Sommerhits 2013 landete.

Ist Gröditz für den Prinzen Neuland?

Die Stadt schon, aber nicht seine Teilnahme in der Jury. Denn neben der eigenen Karriere hilft Prinz Amaho jungen Künstlern auf die Sprünge und arbeitete beispielsweise mit Chris Watrin von US 5, mit Natalie Horler von Cascada, mit Rapper Eko Fresh, der Teenie-Band Banaroo und vielen Nachwuchstalenten sowie mit Kandidaten aus „Deutschland sucht den Superstar“ zusammen. Seine Tipps, wie man ins Showgeschäft findet, sich richtig auf der Bühne bewegt und den Beruf mit Hingabe, Gefühl und Leidenschaft ausüben und leben lernt, hat er sogar in einem Buch mit dem Titel „How To Prepare“ zusammengestellt.

zur Startseite