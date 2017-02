Gröditz startet großen Kreativ-Wettbewerb Egal ob Foto, Gedicht oder Tanz: Zum 800. Stadtgeburtstag sind viele Beiträge gefragt. Liefern können die nicht nur Einwohner.

Ideen können im Bürgerbüro des Gröditzer Rathauses abgegeben werden. © Sebastian Schultz

Das Organisationsteam des Gröditzer 800-Jahre-Jubiläums hat einen Kreativ-Wettbewerb ausgerufen. Gesucht werden Beiträge passend zum Fest-Motto „Unsere Stadt. Lebendige Tradition. Erfrischend jung.“

Dabei kann es sich um Malereien, Fotos, Textilien, Gerichte, aber auch um Tanz, Musik, Schauspiel oder Poesie handeln. Eine Jury wird die Beiträge bewerten. Ausgestellt beziehungsweise aufgeführt werden sollen die Wettbewerbs-Beiträge dann unter anderem beim Festwochenende vom 11. bis 13. August dieses Jahres. Dort werden auch die drei Siegerbeiträge prämiert.

Mitmachen kann jedermann aus der Region. Wer Ideen hat, wird gebeten, seinen Beitrag kurz zu skizzieren, mit seinem Namen, seiner Anschrift und einer Telefonnummer zu versehen und das bis Dienstag, 28. Februar, bei den Organisatoren abzugeben. Die letztendlichen Beiträge sollen bis Mittwoch, 30. Mai, auf einem praktikablen Medium abgegeben werden. (SZ)

Ideenskizzen können im Kulturbüro im Dreiseithof, in der Stadtbibo oder im Bürgerbüro des Rathauses abgegeben werden oder per Mail an k.mueller@groeditz.de

