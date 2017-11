Fußball Landesklasse Mitte Gröditz schickt den Favoriten ohne Punkte nach Hause Die Gastgeber müssen zwar ins Brandenburgische ausweichen. Am Siegeswillen gegen Hainsberg ändert das nichts.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Gröditz/Elsterwerda. Der anhaltende Dauerregen machte die Austragung des letzten Spiels der Rückrunde im Stadion am Eichenhain unmöglich und so wurde kurzfristig auf dem Kunstrasen des Holzhofes in Elsterwerda gespielt.

Die sich zuletzt im Aufwind befindlichen Gröditzer trafen auf das Spitzenteam aus Freital/Hainsberg. Die von Knut Michael trainierte Elf verlor zuletzt zwei Begegnungen und hatte sich dementsprechend Wiedergutmachung vorgenommen. Doch die – leider spärliche – Kulisse sah eine Gröditzer Mannschaft, die von Anbeginn dagegenhielt und besser in die Begegnung hineinfand.

Bereits nach neun Minuten gelang Lucas Rost mit einem wunderschönen Schuss, der sich unhaltbar für Marcel Lohse in den Hainsberger Kasten senkte, die frühzeitige Führung. Die Schuster-Schützlinge blieben am Drücker und erhielten Mitte der ersten Halbzeit einen berechtigten an Tim Zeller verwirkten Strafstoß. Leider wollte es der Gröditzer Spielführer Tom Nehrig zu genau machen und setzte den Ball flach neben den linken Pfosten. Aber das 2:0 fiel dann doch noch kurz vor der Pause durch den mittlerweile neunten Saisontreffer von Tim Zeller. Mit dieser hochverdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Die offenbar deutliche Kabinenpredigt des Gäste-Coaches hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Hainsberg forcierte seine Angriffsbemühungen, Gröditz boten sich dadurch beste Kontergelegenheiten, die aber mehr oder weniger vertändelt wurden. Der Anschlusstreffer von Tony Krampe mit einem straffen Schuss ins lange Eck blieb dann aber der einzige Treffer der Gäste. So blieb es in einem gutklassigen und fair geführten Landesklassespiel beim verdienten, wenn auch knappen, 2:1-Sieg der Hausherren auf fremdem Terrain im Brandenburgischen.

Trainer Michael Schuster: „Wir mussten gegen Hainsberg kämpferisch und läuferisch an unsere Grenzen gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Dabei haben wir wie schon in den letzten beiden Wochen fast alles richtig gemacht. Damit meine ich, dass wir uns wieder sehr gute Chancen erarbeitet haben, aber es leider wieder versäumt haben, den Gegner mit dem dritten und vierten Tor auszuknipsen. Dass es dann gegen Hainsberg trotzdem zum Sieg gereicht hat war unserem Willen geschuldet, unbedingt diese drei Punkte hier zu behalten.“

Bereits am kommenden Samstag erwarten der FV Gröditz zum Start der Rückrunde den Hartmannsdorfer SV Empor, dann hoffentlich wieder im heimischen Stadion am Eichenhain. (K. Hirschnitz/rt)

zur Startseite