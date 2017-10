Fußball Landesklasse Mitte Gröditz schafft Sensation gegen Mittweida Die Schuster-Elf bezwingt ihren Heimspielfluch und schickt den Favoriten mit 4:0 nach Hause.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Nach den zuletzt durchwachsenen Leistungen standen vor dem Spiel des FV Gröditz gegen Germania Mittweida einige Fragezeichen. Doch die Mannschaft von Trainer Michael Schuster überzeugte vor 80 Zuschauern und siegte verdient mit 4:0.

Bei stürmischen Herbstwetter und mit dem böigen Wind im Rücken versuchten die Gäste aus der Hochschulstadt Mittweida von Anbeginn das Spiel an sich zu reißen und zu kontrollieren. Doch mit dem Selbstbewusstsein des Auswärtssieges vergangene Woche in Possendorf und mit mannschaftlicher Geschlossenheit gelang es den Schuster-Schützlingen dagegenzuhalten. So entwickelte sich ein ansehenswertes und gutklassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der Führungstreffer von Martin Bächler nach einer reichlichen halben Stunde war dann sprichwörtlich der Dosenöffner der Partie. Er überwand den Mittweidaer Keeper mit einem unhaltbaren von der rechten Strafraumgrenze abgezogenen satten Schuss ins lange Eck. Mit der knappen aber durchaus verdienten Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Bereits nach einer gespielten Minute in Hälfte zwei unterlief nach einem Eckball Markus Pietsch ein klassisches Eigentor. Unhaltbar für Michael Schmidt schlug das runde Leder zur Zwei-Tore-Führung für die Platzherren ein. Von da an lief das Spiel der Gröditzer, und mit zunehmender Spieldauer verdienten sie sich die Führung auch optisch und vor allem anhand der höheren Spielanteile. Routinier René Großmann war es dann in der 66. Spielminute vorbehalten, die Begegnung mit einem fulminanten Schuss aus mehr als zwanzig Metern zu entscheiden. Der Ball setzte noch für den Torhüter unglücklich auf und schlug somit unhaltbar ein. Der FV Gröditz kontrollierte von da ab die Begegnung. Wiederum René Großmann erzielte mit eine wunderschönen Einzelleistung in der letzten Spielminute den zuvor nie für möglich gehaltenen 4:0-Endstand. Mit Teamgeist und unbändigen Willen wurden nun also zuletzt zwei Spitzenteams der Liga bezwungen. Dies nährt für den anstehenden schweren Gang nach Sebnitz zumindest die Hoffnung, auch aus der Kunstblumenstadt etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Trainer Schuster: „Wir mussten nach dem guten Spiel in Possendorf einige Positionen im defensiven Bereich umstellen. Damit sind wir aber gut zurechtgekommen. Heute war es sehr wichtig, dass wir gegen den starken Wind in der ersten Hälfte kein Gegentor kassiert und dem Druck von Mittweida standgehalten haben. Unser Spiel hatte keine Schwachpunkte und nur so sind solche Resultate gegen eine Spitzenmannschaft möglich.“ (Klaus Hirschnitz)

