Fußball-Landesklasse Gröditz meldet sich zurück Mannschaft von Trainer Michael Schuster präsentiert sich beim Tabellenzweiten in Possendorf wie ausgewechselt und siegt 5:2.

Der Gröditzer Präsident Klaus Hirschnitz ist erleichtert über den Sieg, weiß aber: „Mit Sicherheit wachsen jetzt die Bäume nicht in den Gröditzer Himmel, denn bereits am Samstag wartet eine Herkulesaufgabe mit dem SV Germania Mittweida auf unsere Jungs.“ © Archiv/Schröter

Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse leisteten sich Spitzenreiter Hainsberger SV und Verfolger Empor Possendorf überraschende Ausrutscher. Der HSV verlor beim Vorletzten in Coswig 0:2, einen Tag später patzte Possendorf daheim gegen den FV Gröditz (2:5). Mit einem Sieg hätte Empor zu Hainsberg aufgeschlossen.

Zweimal war Gröditz vor der Pause durch Tim Zeller (17.) und Rene Großmann (42.) in Führung gegangen, aber Heinisch (36.) und Göschick (44.) hatten jeweils ausgeglichen. Nach dem Wechsel leitete Erik Schmidt den Gröditzer Auswärtserfolg mit einem Eigentor ein (52.). Anschließend machten Lucas Rost (65.) und Rene Großmann (72.) mit ihren Toren den Sack zu.

„Wir haben nach der blamablen zweiten Halbzeit gegen Coswig die richtige Reaktion gezeigt und vor allem läuferisch und vom Einsatz her ein ganz anderes Spiel geboten“, freute sich Trainer Michael Schuster. „Auch in dieser Höhe haben wir völlig verdient gewonnen, aber leider auch wieder zwei Gegentore kassiert. Am Ende muss man natürlich feststellen, dass wir mit diesem Sieg nur Schadensbegrenzung betrieben haben. Wir müssen, wenn wir unten rauskommen wollen, in den nächsten zwei, drei Spielen unbedingt etwas Zählbares holen. Es besteht also kein Grund in Euphorie zu verfallen.“

Heimspiel gegen den Vizemeister

Auch Präsident Klaus Hirschnitz war erleichtert, weiß aber: „Mit Sicherheit wachsen jetzt die Bäume nicht in den Gröditzer Himmel, denn bereits am Samstag wartet eine Herkulesaufgabe mit dem SV Germania Mittweida auf unsere Jungs.“ Die Begegnung gegen den Tabellenzweiten, der in den letzten drei Jahren jeweils Vizemeister wurde, wird im Stadion am Eichenhain um 15 Uhr angepfiffen. (kh)

