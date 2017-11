Fußball-Landesklasse Gröditz meistert Auswärtshürde Der FV 1911 gewinnt mit 3:2 beim Tabellenletzten SV Barkas Frankenberg. Coswig kommt in Freiberg mit 1:7 unter die Räder.

Der Freiberger Tommy Gommlich (li.) traf beim 7:1 gegen Coswig fünfmal ins Schwarze. © Daniel Schäfer

Die Gröditzer waren vor ihrem Gastspiel in Frankenberg gewarnt, schließlich hatte Barkas im letzten Heimspiel TuS Weinböhla fast schon deklassiert (4:0).

„Ein sehr wichtiger Sieg für uns“, freute sich FVG-Trainer Michael Schuster nach dem 3:2 (3:1)-Erfolg seiner Schützlinge auf dem Sportplatz „Hammertal“. Rene Großmann (6.), Lucas Rost (8.) und Martin Bächler (34.) markierten die Treffer der Gäste. Für Barkas waren Tim Rosenthal (10.) und Felix Ebert (67.) erfolgreich. „Wir haben, was unsere Spielanlage betrifft, alles richtig gemacht, zudem schnell und präzise nach vorn gespielt“, schätzte Schuster ein. „Allerdings müssen wir das alles richtig einordnen. Wir vergeben zurzeit zu viele hochkarätige Tormöglichkeiten. Diesmal ist das gut gegangen. Das Spiel hätte, wenn nicht bereits zur Pause, dann aber nach eine Stunde mit mindestens vier Toren Vorsprung für uns gelaufen sein müssen. In Zukunft können wir uns derartige Fahrlässigkeit beim Abschluss nicht mehr leisten, wenn aus den noch zwei anstehenden Heimspielen in diesem Jahr noch etwas Zählbares herausspringen soll.“

Was die Gröditzer vor allem nach dem Seitentausch an Chancen liegen ließen (Großmann, Zeller, Rost) „ging sprichwörtlich auf keine Kuhhaut“, wie es Präsident Klaus Hirschnitz umschrieb. Und so kam es, wie es kommen musste: Felix Ebert verwandelte einen durch die Schnittstelle gespielten Pass zum 2:3-Anschluss. Und plötzlich witterten die Gastgeber Morgenluft und forcierten ihre Angriffsbemühungen. Mit Glück und Geschick brachten die Gröditzer den hochverdienten „Dreier“ aber in den sicheren Hafen.

Einen Wechsel gab es an der Tabellenspitze, weil der Hainsberger SV nach fünf Heimsiegen in Folge gegen Sebnitz mit 1:2 unterlag. Neuer Spitzenreiter ist Germania Mittweida. Am kommenden Wochenende geht der letzte Hinrunden-Spieltag über die Bühne. Mittweida, Freiberg, Hainsberg und Sebnitz können sich noch Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft machen. Viel Zeit zum Feiern bleibt dann aber nicht, denn schon am ersten Dezember-Wochenende beginnt die Rückrunde, ehe die dreimonatige (!) Wettkampfpause beginnt.

Die Coswiger könnten noch vor dem Fest den vorletzten Platz im 14er Feld verlassen. Derzeit beträgt der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz (Wesenitztal) vier Punkte. Allerdings müssen sich die Coswiger, sollte das Vorhaben gelingen, enorm steigern. Der Auftritt am Sonntag beim Landesliga-Absteiger in Freiberg war ernüchternd (1:7). Vor allem Tommy Gommlich spielte mit den Gästen Katz und Maus und markierte allein fünf Tore. Den Ehrentreffer hatte Stefan Scheithauer in der 80. Minute erzielt. Auch für die Coswiger folgen jetzt zwei Heimpartien – gegen Bannewitz und Weinböhla. (js/kh)

