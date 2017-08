Gröditz feiert drei Tage lang Mit Livemusik, Whisky-Nacht und historischem Streifzug begeht die Stadt ihren Geburtstag.

Die letzten Vorbereitungen laufen. Stühle müssen besorgt, Luftballons aufgeblasen werden. „Wir rennen eigentlich nur noch“, sagt die Gröditzer Hauptamtsleiterin Tina Noack. Denn der Höhepunkt des Festjahres steht bevor. Freitag bis Sonntag feiert die Stadt Gröditz sich und ihr 800-jähriges Jubiläum. Die großen Festplätze inklusive Rummel befinden sich am Marktplatz an der Marktstraße 16 sowie am Dreiseithof in der Hauptstraße 17.

Dudelsäcke spielen zur Whisky-Nacht am Freitag

Bürgermeister Jochen Reinicke eröffnet das Festwochenende am Freitag, 11. August, um 18.30 Uhr mit einem Fassbieranstich im Festzelt am Marktplatz. 19 Uhr eröffnet das Stadtoberhaupt zudem die Whisky-Nacht im Dreiseithof. Während dort danach die Dudelsäcke spielen, treten im Festzelt der Zabeltitzer Spielmannszug und die Band Radionation auf, danach legen DJs auf.

Höhenfeuerwerk zur Schlagernacht am Sonnabend

Eine große Gewerbe- und Vereinsmeile wird zwischen Rewe und Dreiseithof am Samstag, 12. August, von 10 bis 14 Uhr aufgebaut. Im Festzelt wird 17.30 Uhr das Mega-Show-Talent gekürt, und zur Schlagernacht treten danach unter anderem Benjamin Boyce und Anna-Maria Zimmermann auf, bevor ein großes Höhenfeuerwerk gestartet wird. Im Dreiseithof wird das Weinfest unter anderem mit einer Modenschau um 14.30 Uhr und den Röderstompers ab 19.30 Uhr gefeiert.

Historischer Streifzug am Sonntag

Der Sonntag, 13. August steht ganz im Zeichen des historischen Streifzuges. 11 bis 17 Uhr können elf Stationen besucht werden – so erwartet zum Beispiel Neptun die Gäste am Floßkanal oder der lebendige Rathausmann am Rathaus.

Der Eintritt und das Parken ist kostenfrei

Kosten werden nirgendwo erhoben, sagt Hauptamtsleiterin Noack, weder beim Eintritt noch beim Parken. Zusätzlich zu den vorhandenen Möglichkeiten hat die Stadt zum Fest weitere Parkplätze eingerichtet. Die großen Plätze befinden sich am Waldweg, an der Großenhainer Straße/B 169 sowie in der Nähe des Gröditzer Freizeitparkes/Am Kanal. Das Festgelände sei von allen Parkplätzen aus in kurzer Zeit fußläufig zu erreichen. Zum Historischen Streifzug am Sonntag gebe es an den Stationen allerdings keine Parkplätze, weshalb die Anreise mit dem Rad empfohlen wird. (SZ)

www.800-jahre-groeditz.de.

zur Startseite