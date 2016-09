Gröditz erwartet Kreinitz Radebeul und Coswig wollen Pokalschwung nutzen. der GFV empfängt Bannewitz. Meißen ist in Mittweida gefordert.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

In der Fußball-Landesklasse wird der 2. Spieltag am Wochenende ausgetragen. Beim Radebeuler BC und bei Grün-Weiß Coswig stand aber Anfang der Woche erst einmal die Auslosung der 3. Runde um den Fußball-Sachsenpokal im Fokus. Gelost wurde in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“ und beide Vereine erhielten durchaus lösbare Aufgaben. Die Coswiger empfangen den SV Oberland Spree aus der Landesklasse Ost, die Radebeuler reisen zum VfK Blau-Weiß Leipzig 1892. Die Messestädter sind in der Landesklasse Nord zu Hause. Gespielt wird am 3. oder 4. September.

Für die Radebeuler steht nach dem gelungenen Punktspielstart (2:0 beim LSV Neustadt/Spree) das erste Heimspiel an. Zu Gast im Weinbergstadion ist am Sonnabend der Aufsteiger FC Oberlausitz II. Abzuwarten bleibt, ob die Neugersdorfer auch Spieler aus ihrem Regionalliga-Kader mit in die Karl-May-Stadt bringen werden.

In der Landesklasse Mitte wollen die Coswiger an ihre erfolgreichen Pokalauftritte anschließen, denn der Meisterschaftsstart zu Hause gegen den FV Gröditz war gründlich daneben gegangen (0:4). Die Aufgabe bei Motor Wilsdruff dürfte aber nicht einfacher werden, zumal die Gastgeber nach Niederlagen in Sebnitz (0:2) und im Pokalspiel beim FV Dresden Laubegast (0:5) schon mit dem Rücken zur Wand stehen. „Coswig hat mit dem erfolgreichen Weiterkommen im Pokal ganz sicher viel Selbstbewusstsein getankt“, glaubt Motor-Coach Lutz Neumann. „Zudem haben wir zurzeit große personelle Probleme, werden aber versuchen, die drei Zähler in Wilsdruff zu behalten.“

In Gröditz wartet man nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gespannt auf den Neuling SG Kreinitz. Während die Gastgeber im Test gegen Stahl Riesa (2:5) Spielpraxis sammelten, nutzten die Kreinitzer die zwei Wochen nach dem Punktspielstart (2:5 gegen Wesenitztal), um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen.

Der Großenhainer FV erwartet den SV Bannewitz. Beide Vertretungen starteten mit einem Erfolgserlebnis in die Serie. Großenhain setzte sich beim Meißner SV mit 5:2 durch, Bannewitz gewann das Derby gegen Possendorf mit 2:0. Trainer Holger Moraweck gibt sich optimistisch: „Wir wollen punkten, müssen dazu allerdings einhundert Prozent unseres Leistungsvermögens abrufen.“

Die Meißner reisen am 2. Spieltag zum Titelanwärter Germania Mittweida. Trotz der Niederlage im Pokal gegen Landesligist Gelb-Weiß Görlitz (1:3 nach Verlängerung) sollten die Domstädter viel Selbstvertrauen aus dieser Begegnung gezogen haben. Alle Spiele werden am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen.

