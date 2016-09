Gröditz debattiert über Altersarmut Im Dreiseithof stellen sich Landtagsabgeordnete Fragen des Publikums. Nur eine Partei fehlt.

Norbert Ehme ist Chef des Gröditzer Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage. © SZ-Archiv/A. Schroeter

Die Dreiseithof-Scheune in Gröditz erwartet am Donnerstag eine Polit-Debatte zu den Themen Bildung und Altersarmut. Das kündigt jetzt Norbert Ehme an. Laut dem Chef des Gröditzer Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage soll bei der diesjährigen Auflage der Podiumsdiskussion das Publikum seine Fragen besser als bisher an die Landespolitiker loswerden können. „Wir probieren ein neues Format: Ich will mir die Fragen von den Besuchern holen“, sagt Norbert Ehme, der den Abend moderieren wird. Die längste Zeit – geplant ist etwa eine Stunde – soll sich die Debatte ums Thema Bildung drehen, was der Bündnis-Chef mit der ungebrochenen Aktualität des Themas begründet.

Oppositionschef auf dem Podium

Etwa eine halbe Stunde lang soll es im Anschluss um Altersarmut gehen. „Das ist zwar kein typisch landespolitisches Thema“, so Norbert Ehme. „Aber dennoch wichtig, weil es viele Menschen betrifft.“

Für die Diskussion haben die Veranstalter wieder Vertreter aus allen Landtagsfraktionen nach Gröditz eingeladen. Zugesagt haben nach Bündnis-Angaben Sebastian Fischer (CDU), Henning Homann (SPD), Petra Zais (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Rico Gebhardt (Linke), seines Zeichens Oppositionsführer im Sächsischen Landtag. Nur von der AfD liege weder eine Zusage noch eine Absage vor. Das enttäusche ihn, so Norbert Ehme. Auf Anfrage heißt es vom Sekretariat der AfD-Landtagsfraktion, dass die Einladung bekannt ist. Aber ob und wenn, welches Fraktionsmitglied teilnehme, sei dem Sekretariat nicht bekannt. Beim Meißner Kreisverband der Partei liege keine Einladung vor, hieß es gestern. Da Landtagsmitglieder im Kreis auch Kreisräte seien und am Donnerstag Kreistag sei, könne niemand in Gröditz teilnehmen. (ewe)

Die Debatte findet am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr in der Dreiseithof-Scheune statt, der Eintritt ist frei.

