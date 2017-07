Fußball-Testspiel Gröditz beherrscht Bad Muskau

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Fußball-Landesklässler FV Gröditz 1911 präsentierte sich am Sonntag im heimischen Stadion am Eichenhain in bemerkenswerter Verfassung und setzte sich gegen den SV Rot-Weiß Bad Muskau auch in der Höhe verdient mit 5:1 (3:1) durch. Rene Großmann (2), Tim Zeller (2) und Kevin Perkun zeichneten für die Tore verantwortlich. Die Gäste aus der Pücklerstadt, in der Vorsaison immerhin Vizemeister der Landesklasse Ost, hatten zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Am morgigen Dienstag sind die Gröditzer zu einem weiteren Vorbereitungsspiel beim Kreisoberligisten FV Zabeltitz zu Gast. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Für die Zabeltitzer steht das erste Punktspiel am 20. August an. Dagegen geht es für die Gröditzer schon am kommenden Sonntag mit dem ersten Pflichtspiel los. Im Erstrundenspiel um den Sachsenpokal reist der FV 1911 zu Sokol Ralbitz/Horka.

