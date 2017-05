Gut zu wissen Gröbas Flutschutz ist bereit Stadt und Anwohner hatten jahrelang für die Anlage gekämpft. Nun wurde sie eingeweiht.

Fünf Mann, ein Balken: Mit Hilfe von Dammbalken kann die Zufahrt am Hochwasserschutz in Gröba im Notfall schnell dichtgemacht werden. LTV-Betriebsleiter Eckehard Bielitz, Umweltminister Thomas Schmidt, LTV-Geschäftsführer Heinz Gräfe sowie OB Marco Müller und Riesas Landtagsabgeordneter Geert Mackenroth (von links) zeigen, wie das geht.



Der symbolische letzte Handgriff gebührt dem Umweltminister. Gemeinsam mit Parteikollegen aus der Region und Mitarbeitern der Landestalsperrenverwaltung (LTV) hebt Thomas Schmidt (CDU) den Metallträger in die verbliebene Lücke in der Spundwand in Gröba. Die Dammbalken sollen bei Hochwasser genau auf diese Weise in die sonst offene Lücke eingepasst werden und den Stadtteil so vor Hochwasser schützen.

Fast zwei Kilometer ist die Anlage lang. Sie erstreckt sich entlang des Hafenbeckens, vorbei am Gröbaer Schloss bis zum alten Damm. Der hatte nicht mehr den modernen Anforderungen genügt, was sich 2002 und 2013 mehr als deutlich zeigte. Zu den beiden Jahrhunderthochwassern waren weite Teile Gröbas überschwemmt, darunter die Kirche, das Gebäude der Elbland Philharmonie, von den betroffenen Privathäusern ganz zu schweigen.

Die Anwohner waren es letztlich auch, die vehement für den Flutschutz in Gröba kämpften, wie Oberbürgermeister Marco Müller am Montag noch einmal hervorhebt. „Die Gröbaer waren sehr aktiv dabei, ihre Forderungen immer und immer wieder zu erneuern“, so Müller. Und ja, möglicherweise sei diese Beharrlichkeit den Verantwortlichen auch ein wenig auf die Nerven gegangen. Auch der Umweltminister bemerkt die seltene Einigkeit, die in der Frage Hochwasserschutz in Riesa geherrscht habe. Die Planfeststellung habe nur ein Jahr gedauert – für ein solches Projekt ausgesprochen kurz. Bei Vorhaben wie diesem sei es „wichtig, dass alle Leute an einem Strang ziehen“, so Thomas Schmidt. Mehr als 16 Millionen Euro hatte der Freistaat für das Projekt bereitgestellt. „Oft hapert es aber nicht am Geld, sondern daran, dass Prozesse zu lange dauern.“ Das sei in Riesa anders gewesen.

Trotzdem hatte die Planungsphase einige Zeit in Anspruch genommen, erläutert Eckehard Bielitz, Betriebsleiter der LTV Oberes Elbtal. Schon seit Mitte 2006 sei das Vorhaben in Arbeit gewesen. Als die Elbe 2013 abermals überschwappte, da hätten die Spundwände eigentlich schon stehen sollen – so hatte es Ministerpräsident Tillich jedenfalls vier Jahre zuvor versprochen. Die erneute Flut verzögerte die Arbeiten noch einmal.

Und auch während des Baus mussten die Pläne nochmals hier und da angepasst werden. „Kein guter Bau ohne Änderungen“, sagt Eckehard Bielitz dazu und kann mittlerweile schmunzeln. Die größte unvorhergesehene Herausforderung dürfte wohl der Fels auf Höhe des Schlosses gewesen sein. Der bereitete Probleme beim Aufbau der Spundwand. Außerdem sei zu keiner Zeit bekannt gewesen, wie genau der Abwasser-Düker durch das Hafenbecken verläuft. Es sei eine große Herausforderung für die Bauarbeiten gewesen, das Rohr im Zuge der Bauarbeiten nicht zu beschädigen.

Neben dem Deich entlang der Elbe und den Spundwänden am Hafenbecken gehört auch eine Schutzwand weiter nördlich zur neuen Anlage. Sie soll verhindern, dass das Wasser sozusagen von der Rückseite doch noch in den Stadtteil läuft. Außerdem sind im Zuge der Bauarbeiten zwischen Schloss- und Hafenbrücke drei Siele und ein Pumpwerk entstanden, über die Grundwasser abgepumpt werden kann, falls die Flutschutzanlage doch einmal überspült werden sollte. Bis zu 180 Kubikmeter Wasser sollen so pro Sekunde zurückgepumpt werden können.

Mehr Schutz, aber keine Garantie

Die neue Anlage soll nun auch vor einem Jahrhunderthochwasser schützen. Zum Vergleich: Laut Landestalsperrenverwaltung genügte der alte Deich gerade einmal den Ansprüchen eines Hochwassers, wie es alle zehn bis 50 Jahre vorkommt. Falsche Hoffnungen möchten aber weder der Umweltminister noch die Verantwortlichen der Landestalsperrenverwaltung wecken: Einen hundertprozentigen Schutz können auch der breitere Deich und die neuen Spundwände nicht garantieren.

Denn letztlich sei die Bezeichnung „Jahrhunderthochwasser“ eben nur eine Orientierungshilfe, betont der Geschäftsführer der LTV, Heinz Gräfe. Umweltminister Thomas Schmidt wie auch die Behörde raten den Anwohnern dazu, auch selbst Vorkehrungen für den Ernstfall zu treffen, soweit das möglich ist. Etwa, indem Heizungs- und Elektroanlagen in obere Stockwerke verlegt und Gebäudeöffnungen abgedichtet werden. Als dritter Baustein des Hochwasserschutzes bleibe „die Schaffung von Retentionsräumen entlang der Elbe ein wichtiges Thema“, so der Minister.

Rund 2,5 Milliarden Euro hat das Land Sachsen seit 2002 für den vorbeugenden Hochwasserschutz und die Schadensbeseitigung an Gewässern ausgegeben. Bis zum Jahr 2021 sollen weitere 640 Millionen Euro investiert werden. Neben dem Hochwasserschutz für Gröba hat der Freistaat nach 2013 weitere 16,5 Millionen Euro in die Instandsetzung von Deichen in Moritz, Promnitz, Zschepa, Oppitzsch sowie Trebnitz investiert. Während die Gröbaer sich nun ein Stück sicherer fühlen dürften, müssen sich die Einwohner auf der anderen Elbseite noch in Geduld üben: Derzeit laufen noch die Genehmigungsverfahren für Hochwasserschutzmaßnahmen in Nünchritz und Röderau.

