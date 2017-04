Gröba wird erneut zur Baustelle Zum dritten Mal in drei Jahren ist die Lauchhammerstraße gesperrt. Das sorgt nicht nur bei Autofahrern für Fragen.

Seit diesem Montag ist an der Lauchhammerstraße erneut kein Durchkommen mehr. In den nächsten zwei Wochen wird hier die Fahrbahndecke erneuert. Ursprünglich sollte das schon Ende 2016 passieren, direkt im Anschluss an Kanalarbeiten. Doch die dauerten erheblich länger, als geplant. © Sebastian Schultz

Um kurz nach 7 Uhr fühlt sich mancher Autofahrer in Gröba wahrscheinlich um ein halbes Jahr in die Vergangenheit zurückversetzt. An der Lauchhammerstraße stehen rot-weiße Absperrungen, eine Umleitung führt Richtung Stahlwerk um die wichtige Verkehrsader herum. Erneut wird an der Bundesstraße gebaut – dabei war die letzte Sperrung an dieser Stelle erst Anfang Dezember aufgehoben worden.

Nach nur vier Monaten freier Fahrt müssen die Autofahrer nun erneut mehr Zeit und Geduld mitbringen. Am Montagmorgen geht es jedenfalls nur stockend voran – und zwar nicht nur auf der Umleitung über die Uttmannstraße. Auch an der Hafenbrücke staut sich der Verkehr. Dort versuchen einige Fahrer, mit ihrem Fahrzeug die Absperrungen zu umfahren und so auf die Lauchhammerstraße zu gelangen – was bei den Bauarbeitern nur für Kopfschütteln sorgt. Einer von ihnen kennt das Problem noch vom vergangenen Jahr. „Damals gab es gleich am ersten Tag fünf kleinere Unfälle.“

Viel Verständnis für die erneute Sperrung werden die Arbeiter wohl kaum ernten. Es ist das dritte Mal seit 2015, dass auf der Straße gebaut wird. Schon im Vorfeld gab es dafür auch Kritik. „Hätte man auch gleich im letzten Jahr mitmachen können“, schreibt ein verärgerter SZ-Leser auf Facebook. 2016 hatte die Stadt an der Kanalisation arbeiten lassen. Mancher Autofahrer fragt sich, warum erst jetzt die Straßendecke erneuert wird.

Ungenaue Pläne verzögerten den Bau

Dass in diesem Jahr noch einmal gebaut werden müsste, war schon Ende 2016 klar, wie Riesas Pressesprecher Uwe Päsler erklärt. Denn die Kanalarbeiten hatten sich verzögert: weil Leitungen auf den Plänen ungenau eingezeichnet worden waren und weil das Wetter nicht mitspielte. Das brachte die Planungen durcheinander. „Aufgrund der Witterung und der Temperaturen war danach eine Deckensanierung schon aus fachlicher Sicht nicht mehr geboten.

Im Dezember wird auch kein Mischgut mehr ausgeliefert. “ Das bestätigt auch die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Isabel Siebert. Ursprünglich wollten Lasuv) und Stadt ihre jeweiligen Bauvorhaben nacheinander abschließen. Das sei eben die Schwierigkeit bei solchen Projekten, sagt Uwe Päsler: Der zweite Partner bekomme Probleme, wenn sich der erste verzögert.

Immerhin soll die jetzige Sperrung deutlich kürzer dauern. Bis 22. April soll die Fahrbahndecke saniert sein. Und dann ist laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert erst einmal Ruhe auf dem etwa 550 Meter langen Abschnitt zwischen Hafenbrücke und der Einmündung Am Kutzschenstein. Für die erneuerte Asphaltdecke sei „mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 15 Jahren zu rechnen“. Einige zusätzliche Fragen wirft das Bauprojekt trotzdem auf.

Im Bauausschuss war auf den Zustand der Fahrbahn unterhalb der Eisenbahnbrücke hingewiesen worden. Auch die Lasuv-Sprecherin stimmt der Ansicht zu, dass dort Sanierungsbedarf besteht: „Der Bereich am Knotenpunkt B 169 und unterhalb der Bahnbrücke ist erneuerungsbedürftig.“ Allerdings träfen auch hier zwei Bauvorhaben aufeinander: „die von der Bahn zu planende Absenkung der Fahrbahn zur Herstellung der vormals vorhandenen lichten Höhe – und davor und danach örtlich anschließend eine tiefgehende Erneuerung der Fahrbahn.“ Auch hier müssen sich also zwei Vorhabenträger abstimmen – diesmal das Land und die Bahn. Gleichzeitig würde auch für diese Sanierung eine Vollsperrung notwendig werden, erklärt Siebert. Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass auch die Lange Straße wegen der Brückenbauarbeiten längere Zeit gesperrt sein wird.

Zwei Großbaustellen an wichtigen Verkehrsadern zur selben Zeit, das würde erhebliche Probleme bei der Verkehrsführung mit sich bringen. Über Einzelheiten darüber, wann wieder an der Lauchhammerstraße gebaut werden wird, könne das Landesamt deshalb noch keine genauen Auskünfte geben. „Die Abstimmungen zwischen der Deutschen Bahn, der Stadt Riesa und dem Lasuv laufen noch.“

