Gröba putzt sich am Sonnabend raus Die Aktion „Sauberes Riesa“ startet 8 Uhr an der Schlossremise.

Viele Hände, rasches Ende – unter diesem Motto ruft die Initiative „Wir in Gröba“ wieder die Bewohner des Stadtteiles auf, sich an der Aktion „Sauberes Riesa“ am Sonnabend mit zu beteiligen. „Wir möchten im Stadtteil und besonders am Elbufer an den Brückenköpfen und entlang des Radweges und an den Einfallstraßen in unseren Stadtteil den Müll beseitigen“, sagt Andreas Näther. „Je mehr Leute wir sind, umso eher sind wir fertig.“ Treffpunkt ist am Sonnabend, 8. April, um 8 Uhr an der Schlossremise des Gröbaer Schlosses, Kirchstraße 46 a. „Auch wer später noch dazukommt ist herzlich willkommen“, sagt Näther. Der Einsatz wird gegen 11.30 Uhr beendet sein. (SZ)

Kontakt über den Sprungbrett e.V., Telefon: 0176 10194840

