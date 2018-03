Zoogeschichten Grizzlys warten auf den Frühling Die Bärendamen kamen einst als Geschenk in den Tierpark Weißwasser. Sie werden hier die letzten ihrer Art sein.

Die Grizzlybären im Tierpark Weißwasser können es kaum erwarten, dass ihnen die wärmende Frühlingssonne auf den Pelz brennt. © André Schulze

Weißwasser. Bären gelten für gewöhnlich als Langschläfer, jedenfalls den Winter über. Und das hat in der freien Natur auch seinen Sinn. Wenn es bei strengem Frost stürmt und schneit, ist Meister Petz nirgendwo besser aufgehoben als in einer schützenden Höhle. Mit einem Mindestmaß an Energieverbrauch lässt sich die ungemütliche Zeit so am besten überstehen. Zumal man ja draußen eh nichts verpasst. Nicht so in Weißwasser. Abgesehen von den wenigen Tagen mit 15 Grad unter null Grad Celsius Ende Februar war es aus Bärensicht auch diesmal kein richtiger Winter. Die Tiefschlafphase wie in freier Wildbahn erreichen die Tiere im Zoo deshalb nicht. „Ab minus fünf Grad Celsius lassen wir sie ein paar Tage in Ruhe“, erklärt Tierparkchef Gert Emmrich. Dann wird eine Futterpause eingelegt. Doch die hält nicht lange an. Wenn von irgendwoher laute Geräusche zu vernehmen sind, reagieren die Bären sofort.

Geboren wurden sie 1985 im Zoo Hoyerswerda. Als Geschenk zum 20. Geburtstag des Tierparks kamen sie als Drillinge 1986 nach Weißwasser, wo der Grizzlybär und seine beiden Schwestern groß geworden sind. Das Innengehege war damals noch kleiner als heute. Das Männchen wurde 2,50 Meter groß, die beiden Mädels sind etwas zierlicher – eher wie Braunbären.

An sich sind Bären von Natur aus Einzelgänger. Die in Weißwasser waren aneinander gewöhnt. Weil es für drei Tiere mit der Zeit doch reichlich eng wurde, zog der Bärenmann 1999 in den Tiergarten Delitzsch um, wo er heute noch lebt. Die Mädels durften bleiben. Dafür war es jedoch notwendig, das Bärengehege zu erweitern. Kosten von 100 000 D-Mark schlugen dafür zu Buche. Der Förderverein des Tierparks engagierte sich stark für den Erhalt der Bären und sammelte etwa die Hälfte der benötigten Gelder als Spenden von Unternehmen und Privatpersonen. Bis heute fühlen sich Mascha und Dascha, die zur Unterscheidung gern auch Dick und Dünn genannt werden, in ihrem Zuhause wohl.

In Zoos werden Bären im Schnitt 30 Jahre alt. Die in Weißwasser bringen es schon auf 32. „Mittlerweile merkt man ihnen ihr Alter an. Sie sind langsamer und ruhiger geworden“, erklärt der Tierparkleiter. Dennoch dürfe man nicht unterschätzen, dass es sich um Raubtiere handelt, fügt er hinzu. Versorgt werden dürfen sie nur von Pflegern mit einer speziellen Raubtierausbildung. Ihre Stimmen kennen die Bären ganz genau. Noch gibt es keine Anzeichen dafür, dass es mit einer der Bärinnen oder gar beiden zu Ende gehen könnte. Gelegentlich fühlen sie sich unpässlich, sind aber im Großen und Ganzen gesund. Regelmäßig schaut der Tierarzt nach ihnen, wenn er einmal im Monat seine Runde durch den Zoo dreht. Und doch, so ist sich Gert Emmrich bewusst, kann es die Tiere aus Altersgründen ganz plötzlich umhauen. Ein bisschen Wehmut schwingt bei dem Gedanken daran mit. Die Grizzlys gehören zu den Lieblingen der Besucher. Wenn sie sterben, ist es mit Bären in Weißwasser vorbei. Der Tierparkleiter beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Thema. „Nach den aktuellen Richtgrößen zur Haltung solcher großen Raubtiere in einem Zoo müsste die Fläche für das Gehege verfünffacht werden. Das kann keiner in Weißwasser bezahlen“, sagt er. Noch will niemand den Teufel an die Wand malen.

Bären sind Allesfresser. Mascha und Dascha bevorzugen Seefisch, fressen aber auch Teichfische, die beim Abfischen in der Region übrig bleiben. Sie kriegen Obst und Gemüse, Gurken und frischen Salat. „Sie sind schon ein bisschen mäklig, unsere beiden Grizzlydamen“, sagt Gert Emmrich. Bananen zum Beispiel lassen sie liegen, Tomaten stehen ihnen nicht an. Mit Melone aber kann man sie jederzeit aus der Reserve locken, dafür lassen sie alles stehen und liegen. Jetzt können die zwei Bären kaum erwarten, dass es Frühling wird.

Tierpark Weißwasser, Teichstraße 56. Geöffnet im März täglich 9 bis 17 Uhr. Eintritt: Erw. 4,90 Euro, ermäßigt 2,90 Euro, Familien 12,50 Euro. 03576208366.

