Grippewelle trifft Schulen Fast ein Drittel der Kodersdorfer Schüler ist krank gewesen. Auch in Niesky fehlen viele Kinder und Lehrer.

Symbolbild: Nicht alle Stühle mussten in der Oberschule Kodersdorf oben bleiben – aber eine Menge Stühle blieben leer. Denn der Unterricht fand in der vergangenen Woche statt, obwohl fast 90 Schüler mit Grippe im Bett bleiben mussten. Auch Nieskyer Schulen sind arg gebeutelt. © Claudia Hübschmann

Unterricht in Kleingruppen hat es in einigen Klassen in Kodersdorf gegeben. Diese Umstellung hat aber in der vergangenen Woche nichts mit Pädagogik zu tun gehabt: Bis zu 89 Schüler von 314 auf der Adolf Traugott von Gersdorf Oberschule sind erkrankt gewesen. „In dieser Woche ist es nicht mehr schlimm“, teilt Schulleiter Wolfgang Hornig am Montag mit. Dennoch bleiben die Fehlzahlen mit 34 kranken Kindern auch in dieser Woche nicht gerade niedrig.

Glücklicherweise hat es das Kollegium nicht so schwer getroffen wie die Schülerschaft. Die drei bis vier erkrankten Lehrer stellten keine deutliche Erhöhung dar, sagt Wolfgang Hornig. Deshalb konnte der Unterricht wie sonst stattfinden – nur eben teilweise vor sehr kleinen Klassen.

Während sich in Kodersdorf die Lage langsam wieder entspannt, ist die Oberschule in Niesky zu Wochenbeginn schwer betroffen. Der stellvertretende Schulleiter Jürgen Richter hat nicht viel Zeit zu telefonieren, muss im Sekretariat aber Anrufe entgegennehmen. Denn nicht nur Schulleiterin Winnie Scholz-Kunitz sowie einige weitere Kollegen fehlen, sondern auch das technische Personal der Schule. Deshalb ist das Sekretariat nur während der Pausen besetzt. „Ich muss jetzt in den Unterricht“, entschuldigt er sich.

Auch bei der Hans Christian Andersen Grundschule sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. 29 Kinder sind am Montag wegen Krankheit entschuldigt. Nicht nur Erkältungen, sondern auch Magen-Darm-Beschwerden geben die Eltern als Gründe an. Außerdem muss die Schule mit sieben Lehrern weniger auskommen. „Das ist für uns extrem“, heißt es aus dem Sekretariat, „aber vor Ferien ist häufig zu beobachten, dass viele krank werden.“ Zwei Wochen müssen die verbleibenden Schüler und Lehrer noch durchhalten, dann können sie in den Winterferien entspannen – und sich hoffentlich vor der Grippewelle ohne Erkrankung retten.

Die Grippe scheint nicht nur in Schulen unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Wieder gibt es den jüngsten Zahlen des Gesundheitsamtes im Landkreis Görlitz zufolge eine Steigerung der Erkrankungen. Im Vergleich zur 2. Januarwoche, als 50 Neu-Erkrankte gemeldet worden waren, sind es eine Woche später 75. Erneut mussten neun Patienten zur Behandlung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der rasche Anstieg der Erkrankungen begann nach den Weihnachtsferien und spiegelt die Situation in Sachsen wider. Hier wurden für die vergangene Woche 860 neue Influenza-Fälle gemeldet, acht Menschen starben diesen Winter bereits an Influenza. Wie immer gilt: Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich größer sein, denn nur ein Teil der Arztpraxen und Krankenhäuser beteiligt sich an der Erfassung.

Andere Schulen in der Umgebung sind nicht so sehr betroffen wie Niesky oder Kodersdorf. An der Comenius Oberschule in Mücka gibt es nicht auffällig viele Kranke. Die Grundschule Horka hat lediglich 15 krankgemeldete von 140 Schülern insgesamt zu beklagen. Sekretärin Christina Eisenhammer hat aber den Eindruck, dass die Grippewelle ein bisschen länger dauert als sonst. Auch der Zeitpunkt dafür sei untypisch.

Sonst schlägt die Influenza eher im November in Horka zu. Christina Eisenhammers Kollegin aus der Neißeaue berichtet Ähnliches. „Bis jetzt sind die Zahlen noch nicht auffällig, sagt Gabriele Sölle. „Wir machen uns aber darauf gefasst, dass die Welle im Anmarsch ist.“ Deshalb werden die Kinder daran erinnert, dass sie sich die Hände waschen sollen. Weitere Vorsichtsmaßnahmen erscheinen bisher nicht angezeigt.

Um der nicht nur drohenden, sondern bereits ausgebrochenen Grippewelle Herr zu werden, hat sich Wolfgang Hornig in Kodersdorf an das Gesundheitsamt gewandt. Mitarbeiter der Behörde haben daraufhin die Treppengeländer und Türklinken im gesamten Schulgebäude desinfiziert. Auch die Schüler haben einige Regeln an die Hand bekommen, um sich und andere vor der Ansteckung zu schützen.

Sogar bei betroffenen Familien hat das Gesundheitsamt sich gemeldet und darüber informiert, wie sich die Angehörigen verhalten sollen, um nicht selbst krank zu werden. Dazu gehört, sich nicht zu umarmen oder die Hände zu geben, die Hände zu waschen und in die Ellbeugen zu niesen und zu husten. Die sich rasch erholenden Krankheitszahlen deuten darauf hin, dass diese Maßnahmen Erfolg zeigen.

