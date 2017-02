Grippewelle im Gymnasium Krankheitsbedingt fehlte in Dippoldiswalde fast jeder sechste Schüler. Prüfungen können sie auch in den Ferien nachholen.

Die Grippe hat das Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde im Griff. Teils fehlten etwa 130 Schüler. Damit verpasste am Standort des Gymnasiums in Dippoldiswalde krankheitsbedingt fast jeder sechste Schüler den Unterricht. „Ja, es gab viele Fälle“, bestätigt Schulleiter Volker Hegewald der SZ. Alle Klassenstufen seien betroffen.

Am Standort Altenberg mit seinen 383 Gymnasiasten gab es rund 20 erkrankte Kinder. In Dippoldiswalde mit seinen 731 Schülern habe es aber weit mehr Fälle gegeben. Auch Influenza, die echte Virusgrippe, sei bei einigen Schülern aufgetreten.

Teilweise mussten vor Kurzem sogar Schulklassen in einer Klassenstufe für Unterrichtsstunden zusammengelegt werden, weil es jeweils zu wenige Schüler gab. Das Gymnasium habe Eltern auch schon darauf aufmerksam gemacht, ihre Kinder bei Anzeichen einer Erkrankung besser zu Hause zu lassen. Dennoch seien Schüler mit Infekten zum Unterricht erschienen.

Das Grippe-Problem sei insgesamt aber nicht so schlimm gewesen, dass es große Auswirkungen auf den Schulbetrieb gehabt hätte. Die Zahl krankheitsbedingter Abmeldungen sei außerdem schon wieder rückläufig. Die Vorabiturprüfungen, die kürzlich stattgefunden haben, könnten indes nachgeholt werden, versichert Hegewald. Das Prozedere könne jede Schule selbstbestimmt handhaben. Nachholtermine dafür würden in den Winterferien und unmittelbar danach im März angeboten.

