Grippewelle im Bürgerbüro angekommen

Wer in der Altstadt einen Personalausweis beantragen will, kann das vorerst nur nach Terminabsprache. Die Grippewelle ist auch im Bürgerbüro auf der Theaterstraße angekommen. Wegen des hohen Krankenstands fallen alle Sprechstunden ab diesem Montag weg. Vorsprachen sind nur noch möglich, wenn vorher ein Termin online oder telefonisch gebucht worden ist. Dies gelte bis auf Weiteres. Sobald sich die Lage wieder entspannt hat, werde darüber informiert. Die anderen acht Bürgerbüros sind aber wie gewöhnlich erreichbar. Auch das Uniklinikum kämpft mit der derzeitigen Situation. Dort kämen täglich bis zu 20 Personen mit Symptomen wie Fieber, Gliederschmerzen und Atemnot an. In der Ambulanz wurde daher ein Schnelltest eingeführt. Das Klinikum ist allerdings so überlastet, dass Patienten auf dem Flur versorgt werden müssen. (SZ/sh)

Termine können gemacht werden unter: dresden.de/buergerbueros oder 4886070

zur Startseite