Grippewelle hat die Bienen erwischt Cheftrainer Karsten Moos und einige Spielerinnen fallen für die Reise zum TV Beyeröhde aus. Auf der Bank sitzt Steffen Wohlrab.

Anna-Maria Spielvogel vom HC Rödertal setzt sich hier beim Auswärtsspiel gegen Kleenheim am Kreis durch. Am 22. Januar verlor der HCR allerdings trotz ihrer sieben Tore mit 20:22. Diesmal hoffen die Bienen auf Auswärtspunkte. © Christian Skomudek

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen müssen die Sonnabend-Fahrt zum TV Beyeröhde nach Wuppertal ohne ihren Coach antreten. Dafür wird Nachwuchstrainer Steffen Wohlrab auf der Bank vom HC Rödertal Platz nehmen. Die Grippewelle hat die Rödertalbienen nach wie vor fest im Griff und nun hat es auch noch den Cheftrainer erwischt. Moos muss seit Dienstag das Bett hüten. Er konnte sein Team weder auf das Spiel gegen den Tabellenfünften vorbereiten noch kann er es begleiten.

Auch die Situation in der Mannschaft hat sich nur unwesentlich verbessert. Die Hälfte der Spielerinnen ist angeschlagen und konnte nicht oder nur unregelmäßig trainieren. Bei der Bedeutung des Spiels für beide Teams sind das natürlich schlechte Voraussetzungen für die Rödertalbienen. Auch beim TV Beyeröhde, einem Stadtteilclub von Wuppertal, gab es erhebliche Turbulenzen, nachdem Meike Neitsch – die langjährige Trainerin der „Handballgirls“ – zu Weihnachten völlig überraschend hingeworfen hatte. Sie begründete ihren Schritt mit fehlendem Vertrauen durch den Vorstand.

Als sofortige Reaktion präsentierte der Verein mit Sabine Nückel die Kreisspielerin des Bundesligateams als neue Trainerin. Nückel, das Beyeröhder Urgestein, hat Sportwissenschaften studiert und ist im Besitz der Trainer-B-Lizenz. Ihr Vertrag ist erst einmal bis Saisonende befristet. Sie hat die Mannschaft am Jahresbeginn übernommen und ist bisher überaus erfolgreich. Die Handballgirls hatten zu Saisonbeginn mit 2:8 Punkten einen klassischen Fehlstart hingelegt, wofür man der zurückgetretenen Trainerin die Verantwortung gab, sich danach aber gefangen und ins Mittelfeld vorgearbeitet hat.

Zweiten Tabellenplatz verteidigen

Die Ergebnisse und das Auftreten der Mannschaft sorgten bei den Vereinsverantwortlichen für Unzufriedenheit, hatte man sich doch wesentlich mehr erhofft. Beyeröhde ist der Juniorpartner des TSV Bayer Leverkusen und so wechseln jedes Jahr Nachwuchsspielerinnen aus der Talentschmiede von Bayer Leverkusen nach Beyeröhde, um Erfahrungen zu sammeln. Die besten spielen mit Zweifachspielrechten für den Werksclub in der 1. Bundesliga und für Beyeröhde in der 2. Bundesliga.

Im aktuellen Spieljahr kamen auf diesem Weg die Juniorenauswahlspielerin Ramona Ruthenbeck und Natalie Adeberg. Zusätzlich konnte sich der TV noch mit Linna Klinnert (Gräfrath) verstärken. Seit Jahresbeginn zeigt die Formkurve eindeutig nach oben. Unter Neutrainerin Sabine Nückel arbeitete sich das Team bis auf Platz fünf vor und hat auch den Ausfall von Rückraumspielerin Marieke Köhler (Kreuzband) verkraftet.

Trotz aller Personalsorgen möchten die Rödertalbienen ihren zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen. Aber erst am Freitag nach dem Abschlusstraining wird sich entscheiden, wer die Reise nach Wuppertal antreten wird. Auf alle Fälle ist Izabella Nagy nach zweiwöchiger Abstinenz wieder dabei. Spielbeginn in der Wuppertaler Sporthalle Buschenburg ist am Sonnabend um 18.45 Uhr. Interessierte können das Spiel über den Liveticker verfolgen. (az)

