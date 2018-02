Grippewelle fordert drittes Opfer im Kreis

Görlitz. Die Grippewelle ebbt nicht ab. Im Gegenteil: Statt der erhofften Entspannung durch die Schulferien stiegen die Neuerkrankungen auch in diesem Zeitraum weiter an, wie eine Nachfrage beim Gesundheitsamt ergab. Demnach sind bereits jetzt deutlich mehr Menschen im Kreis grippekrank als zu dieser Zeit im Vorjahr.

Waren es in der vorletzten Februarwoche 2017 etwa 130 Erkrankungen – und da war der Zenit bereits überschritten – sind es nun 376 in der vorletzten Februarwoche. Mit 1 022 schweren Erkältungsfällen liegt auch hier die Zahl deutlich über der von vor einem Jahr (708). Unter den Grippekranken gab es in der Vorwoche 43 Patienten, die ins Krankenhaus mussten.

Zudem forderte die Grippewelle ein drittes Opfer: einen 84-jährigen Mann. Die Zahlen vom Gesundheitsamt dürften aber nur die Spitze des Eisberges abbilden. Denn selbst von den 30 Arztpraxen, die die Neuerkrankungen melden, taten das in der Vorwoche nur 21 und ein Krankenhaus. (SZ/dan)

