Grippewelle erreicht Krankenhäuser Die Kliniken der Region haben noch ausreichend Personal und Betten. Aber sie schränken Besuche ein.

Nicht in jedem Fall handelt es sich bei starkem Husten und Schnupfen um eine Grippe. Die kann nur der Arzt durch eine Diagnose und einen Labortest feststellen. Ruhe hilft aber in jedem Fall. © Maurizio Gambarini/dpa

Döbeln. Am Dresdner Uni-Klinikum sorgt die derzeitige Grippewelle für eine ungewohnte Überlastung. Täglich treffen bis zu 20 Patienten mit den grippetypischen Symptomen wie Fieber, Gliederschmerzen und Atemnot in der Ambulanz ein. Einige werden vom Rettungsdienst eingewiesen, andere vom Hausarzt geschickt.

Ein Ende der Grippewelle ist nicht in Sicht. Doch die Stationen sind voll. Patienten mit diagnostizierter Influenza müssen möglichst separat untergebracht werden, damit sie die anderen Patienten nicht anstecken.

„Das Problem ist, dass die Grippepatienten eine Woche im Klinikum bleiben müssen. Und jeden Tag kommen durch die Ambulanz neue hinzu“, sagte Oberärztin Julia Fantana vom Uni-Klinikum. Sowohl in der Notaufnahme , als auch auf den Stationen liegen deshalb die Patienten auf den Fluren. In den vier Krankenhäusern beziehungsweise Kliniken des Landkreises Mittelsachsen ist die Lage etwas entspannter, auch wenn die Zahl der Influenzafälle weiterhin steigt.

„Im Mittweidaer Krankenhaus gibt es derzeit wegen der Grippewelle weder Engpässe bei den Betten noch beim Personal“, sagte Ines Schreiber, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH. Damit das so bleibt, gibt es klinikinterne Präventionsmaßnahmen, wie Hinweise zur Händedesinfektion für Besucher und Angehörige, sagte Schreiber. Das ist bereits im Foyer, vor den Stationseingängen möglich, so Schreiber. Die Patienten werden gebeten die Besucher auf ein Mindestmaß zu reduzieren und es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Krankenhaushygiene und dem zuständigen Gesundheitsamt.

Das Klinikum Döbeln hat zurzeit beim Personal keinen höheren Krankenstand zu verzeichnen. Als Grund dafür nennt Verwaltungsleiter Martin Preißer, dass der größte Teil des Personals die Möglichkeit zur Grippeimpfung in Anspruch nimmt. „Wir müssen keine Einschränkungen bei unseren medizinischen Leistungen machen“, sagte Preißer. Das Haus sei voll. Trotzdem würden alle Patienten aufgenommen, die eine stationäre Betreuung benötigen, so der Verwaltungsleiter. Dafür gebe es genügend Personal und Betten.

„Die Patienten, bei denen eine Influenza bestätigt wurde, werden in separaten Zimmern untergebracht, damit sie die anderen Patienten nicht anstecken“, sagte Martin Preißer. Eine genaue Zahl nennt er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, bestätigt aber, dass es Grippekranke im Haus gibt. Das Klinikum bitte darum, dass frisch operierte Patienten nicht von Leuten besucht werden, die erkältet sind. Außerdem sollte der Besuch eingeschränkt, werden, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

„Wir können bestätigen, dass derzeit in unserer Klinik ein um etwa drei Prozent erhöhter Krankenstand herrscht. Das ist allerdings für diese Jahreszeit völlig normal und wir können es nicht zwingend auf die Influenza zurückführen“, so Peggy Kaufmann, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Leisnig. Die Patienten brauchten sich allerdings keine Sorgen zu machen – sowohl der stationäre als auch der Betrieb in den OPs laufe normal weiter.

„Beim Krankenhauspersonal haben wir einen hohen Krankenstand zu verzeichnen. Die Bettenauslastung ist ebenfalls hoch. Das Personal bemüht sich, um eine gute Patientenversorgung“, sagte Kyreen Haupt, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen in Freiberg. Operationen und Untersuchungen würden nicht ausfallen. Für Grippekranke, die stationär behandelt werden müssen, gebe es genügend Betten. Kyreen Haupt rät: „Ein enger Kontakt zu Erkrankten, allem zu Kindern, chronisch Kranken, Schwangeren und älteren Leuten sollte minimiert werden.“

