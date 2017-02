Grippewelle erfasst den Landkreis Zahlreiche Neuinfektionen, kranke Schüler und Berufstätige – die Grippe ist in Ostsachsen angekommen.

Bei einer richtigen Grippe hilft nur eines: Ausruhen. Mindestens 401 Menschen lagen in dieser Saison im Kreis bereits flach. © dpa

Noch sechs Impfdosen hat Ute Paul in ihrem Vorrat. Eine bricht sie jetzt an, um sie dem Reporter zu verabreichen. Influsplit heißt der Stoff, ein besonders breitenwirksames Präparat. „Wir wollen möglichst viele Menschen gut schützen“, sagt Doktor Paul. Hier im Landratsamt ist sie Chefin des Referats Hygiene und Sozialmedizinischer Dienst. Mehr als vierhundert Menschen haben sich in den Impfsprechstunden der Behörde diesmal gegen die Grippe impfen lassen. Aber jetzt ist der Impfstoffvorrat fast erschöpft. Und daran lässt sich auch nichts ändern, sagt die Ärztin. „Wenn er alle ist, dann ist Schluss.“

Sie kommt plötzlich, manchmal in Stundenfrist, und sie kommt mit Macht: hohes Fieber, über 39 Grad Celsius, Schüttelfrost, Muskel- und Gliederschmerzen, Kopf- und Halsschmerzen, trockener Husten sowie ein heftiges Schwächegefühl – die Virusgrippe. Ab Oktober, sagen die Ärzte, hat sie Saison. Meist tritt die Influenza aber erst ab Januar auf. „Die Zahl der Erkrankten aller Altersgruppen ist in unserem Land derzeitig hoch, nicht nur in den Schulen und Kitas“, sagt Dr. Paul. „In dieser Saison wurden im Landkreis bisher 401 Fälle von Influenza gemeldet.“ Das seien aber nur die Fälle, die von einem Labor bestätigt und an das Amt gemeldet wurden. „Es sind also aktuell deutlich mehr Menschen an Grippe erkrankt“, so Paul.

Die Nadel sticht in den Muskel, kaum merklich, und schon ist sie wieder draußen. Nachwehen? Vielleicht eine Rötung, vielleicht moderater Schmerz, wie beim Muskelkater. Kein Grund zur Sorge, sagt Doktor Paul, sondern ein Zeichen, dass sich der Körper mit dem injizierten Fremdstoff beschäftigt. Impfen bietet keinen hundertprozentigen Schutz gegen die Grippe, ist aber ein wirksames Mittel gegen die schweren Komplikationen, die die Krankheit mit sich bringen kann. Impfen reduziert auch die Menge von Erregern, die Kranke beim Husten und Niesen in die Gegend pusten. Impfen gehen, heißt auch an andere denken, sagt Ute Paul. Leider sei dieser Gedanke nicht mehr sonderlich populär. „Der gesellschaftliche Egoismus nimmt zu.“

Wer sich mit der Grippe angesteckt hat, braucht circa zwei Wochen, bis sie vollständig überstanden ist. Es wird empfohlen, schon bei einem Anfangsverdacht schnell zum Arzt zu gehen. Wird die Influenza in einem Labortest bestätigt, können zügig verabreichte antivirale Mittel helfen, dass sie schnell vorübergeht oder gar nicht erst stark ausfällt. Besonders heftig kann die Grippe ältere Menschen ab 60 Jahren treffen, Kinder, chronisch Kranke und Schwangere. Auch in dieser Saison sind in Sachsen mehrere Menschen an der Grippe verstorben. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge war das bisher aber nicht der Fall. Vor einem Jahr etwa suchten nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes 4,1 Millionen Menschen einen Arzt wegen der Influenza auf, 16 000 Menschen kamen grippebedingt ins Krankenhaus.

Dass sie derzeit Grippekranke behandeln, bestätigen auch die drei hiesigen Kliniken in Pirna, Freital und Dippoldiswalde. In Pirna wurden bisher allein in diesem Monat neun Menschen stationär behandelt. In Freital und Dippoldiswalde waren es seit November schon 16. „Es ist immer der Influenza Virus A“, sagt Heike Klameth, Kliniksprecherin für Freital und Dippoldiswalde. Kritisch verlaufe die Krankheit aber nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Patienten, sagt sie. „Eine Impfung kann die Krankheit verhindern oder deren Verlauf deutlich mindern“, so Klameth.

Besonders von der Grippe scheint bisher das Osterzgebirge betroffen zu sein. So muss an diesem Mittwoch die Altenberger Filiale der Dresdner Volks- und Raiffeisenbank geschlossen bleiben, am Donnerstag bleibt die Glashütter Filiale dicht. Ein bisher einmaliger Vorgang in der Region. „Mehrere Angestellte sind an der Grippe erkrankt, zudem sind viele jüngere Mitarbeiter mit ihren Familien nun im Winterurlaub“, sagt Banksprecher Dieter Hoefer. Er bittet die Kunden um Verständnis. Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker könnten aber durchgängig genutzt werden.

Und auch das Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde wurde von der Grippe heftig getroffen. Kurz vor den Winterferien waren zu Hochzeiten 130 von rund 730 Schülern krankgemeldet – mehr als jeder Fünfte. Der Schulleiter sagte, dass alle Klassenstufen von der Grippe betroffen waren. Warum in Schulen nicht wie in anderen öffentlichen Gebäuden auch Spender mit Desinfektionsmitteln angebracht werden, erklärt Ute Paul: „Desinfektionsmittel sind Arzneimittel, die Anwendungsvorschriften sind streng.“ So müsse etwa die Einwirkzeit genau beachtet werden. „Das ist in einer Schule nicht gewährleistet“, sagt Ute Paul. Sie empfiehlt daher die allgemeinen Hygieneregeln: regelmäßig Hände mit Seife und warmem Wasser waschen, nicht die Hand geben, in den Ärmel niesen, sich angemessen kleiden und – ist man erst einmal erkrankt – zu Hause bleiben und sich auskurieren.

