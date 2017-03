Grippewelle ebbt weiter ab Die Zahl der neu Erkrankten bestätigt den Trend. Seit Anfang Februar werden weniger Influenza-Fälle registriert.

Durch die jährliche Grippewelle haben Ärzte und Krankenhäuser im Moment viel zu tun. © Symbollbild/dpa

Die Grippewelle scheint sich dem Ende zu neigen. Waren in der Vorwoche noch 31 Influenza-Nachweise gemeldet worden, so sind es für die elfte Kalenderwoche nur noch elf Labornachweise. Das geht aus der Statistik des mittelsächsischen Gesundheitsamtes hervor.

Wie Kreissprecherin Cornelia Kluge am Montag mitteilte, handelte es sich in allen elf Fällen um die Influenza Typ A. Nur einer der Erkrankten war gegen Grippe geimpft, vier nicht. In sechs Fällen ist der Impfstatus nicht bekannt. Insgesamt waren es seit Beginn der Grippesaison Anfang Dezember 1457 Erkrankte.

Rückläufig ist die Zahl der Norovirus-Nachweise. Letzte Woche gingen bei der Behörde sechs Meldungen ein, eine Woche zuvor noch 22. (DA/eg)

