Grippewelle ebbt ab In der vergangenen Wochen wurden 95 neue Erkrankungen gemeldet, fast 300 weniger als zu Höchstzeiten.

Wer krank ist, gehört ins Bett. In der vergangenen Woche haben sich 95 Patienten den Grippevirus eingefangen. Gemeldet wurden auch 15 neue Infekte mit dem Noro-Virus. © Andreas Gebert/dpa

Die Grippewelle scheint überstanden zu sein. In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt Mittelsachsen nur noch 95 neue Fälle gemeldet. Im Vergleich dazu gab es Anfang Februar 380 neue Infekte. Insgesamt sind damit seit Beginn der Saison Mitte Dezember 2016 rund 1 400 Personen nachweislich an Grippe erkrankt. Wie hoch die Dunkelziffer ist, bleibt jedoch unklar. Rückläufig ist zudem das Noro-Virus, das Durchfall und Erbrechen auslöst. In der vergangenen Woche wurden dem Gesundheitsamt noch 15 Nachweise gemeldet. Zeitweise waren es hier bis zu 55 neue Erkrankungen pro Woche, die gemeldet worden sind.

In den Kinderarztpraxen werden junge Patienten zurzeit unter anderem per Abstrich aus dem Rachenraum auf den RS-Virus getestet. „RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Lebensalter und einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern“, erklärt Kreissprecher André Kaiser.

Erste Anzeichen einer RSV-Infektion sind Schnupfen sowie eine Entzündung des Rachens. Bei 30 bis 50 Prozent der Betroffenen entwickle sich eine Bronchitis oder eine Entzündung der unteren kleinen Äste des Bronchialsystems (Bronchiolitis). „Häufigste Komplikation sind Lungenentzündungen“, so Kaiser. Patienten, die an einer Bronchiolitis leiden, haben oft Probleme beim Essen und Trinken, eine beschleunigte Atmung, Husten sowie Atemnot.

Fast alle Kinder hatten Virus schon

Besonders empfänglich für RS-Viren sind Babys und kleine Kinder im Alter von bis zu zwei Jahren. Aufgrund des fehlenden Nestschutzes in Bezug auf die Viren haben fast 50 Prozent aller Kinder bis zum Ende des ersten Lebensjahres einen RSV-Infekt durchgemacht. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres sind es nahezu 95 Prozent, so Kaiser. Übertragen wird das Virus über Tröpfchen sowie Kontakt mit Sekret aus Nase und Rachen.

Die Krankheit ist in Sachsen meldepflichtig. Bis zur vergangenen Woche sind dem Gesundheitsamt 108 positive Nachweise gemeldet worden. Auch in den vergangenen Jahren sei der Virus vor allem in den Wintermonaten aufgetreten.

zur Startseite