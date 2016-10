Grippeschutzimpfungen beginnen Im Gesundheitsamt des Pirnaer Landratsamtes kann man sich ab sofort wieder gegen Grippe impfen lassen.

© Symbolfoto: dpa

Freital. Ab sofort kann man sich im Gesundheitsamt des Landratsamtes wieder gegen Grippe impfen lassen. Hier wird ein spezieller Impfstoff gegen vier wichtige Virustypen verwendet. Der Hersteller hat ihn an die Erreger angepasst, die in der kommenden Winterzeit erwartet werden. So sind die beiden Komponenten gegen Influenza A komplett ausgetauscht worden, da sich eine Veränderung der Viren schon seit der letzten Saison abgezeichnet hat. Besonders wichtig ist die Impfung für chronisch Kranke, abwehrgeschwächte Patienten, medizinisches und pflegendes Personal. Für gesetzlich Versicherte ist die Impfung kostenfrei. Privatversicherte erhalten eine Rechnung für ihre Krankenkasse. (SZ/fh)

Impftermine und Impfstellen im Landratsamt: jeden Dienstag von 13 Uhr bis 17.30 Uhr in Pirna, Schlosshof 2/4, Stadtflügel 2. Etage; jeden ersten Donnerstag im Monat von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Freital, Hüttenstraße 14; jeden letzten Donnerstag im Monat von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7

zur Startseite