Grippeschutzimpfung noch vor der Erkältungszeit Die Barmer GEK ruft zur Vorsorge auf. Denn im Vorjahr ließ eine Grippewelle die Zahl der Erkrankten in die Höhe schießen.

Kleiner Piks, große Wirkung – jetzt ist wieder Zeit für die Grippeschutzimpfung. © Symbolbild/dpa

Die schwere Grippewelle im vergangenen Winter hatte in Sachsen die Zahl der Erkrankungsfälle explodieren lassen. Laut Robert-Koch-Institut wurden 2015 im Landkreis Meißen insgesamt 739 Grippefälle gemeldet. Damit das nicht wieder vorkommt, sei jetzt die richtige Zeit für eine Grippeschutzimpfung, empfiehlt die Barmer GEK. „Normalerweise beginnt die Grippewelle im Januar. Wer sich in den nächsten Wochen impfen lässt, gibt seinem Körper genug Zeit, damit sich die schützende Wirkung des Impfstoffs entfalten kann“, so Matthias Fuchs, Regionalgeschäftsführer der Kasse in Riesa.

Wie wichtig der rechtzeitige Schutz vor den Influenzaviren ist, lässt sich an den Daten zur Arbeitsunfähigkeit von Berufstätigen ablesen. Sie zeigen, dass für den Anstieg der Fehlzeiten im Vorjahr vor allem eine starke Grippewelle verantwortlich war. So registrierte das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Meißen einen starken Anstieg, denn 2014 hatte es nur 18 Fälle gegeben. So fehlten Berufstätige wegen Grippe und sonstigen Erkältungskrankheiten im Durchschnitt fast einen Tag länger als im Jahr zuvor. In einem Betrieb mit 100 Beschäftigten waren 2015 rund 294 Fehltage allein auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen. Im Vorjahr waren es nur 231 Fehltage.

Ab zur Impfung, am besten zu Fuß

Besonders ratsam ist eine Grippeschutzimpfung für Risikogruppen. Dazu gehören etwa ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke oder Berufstätige mit Kontakt zu vielen anderen Personen. Impfungen sind zum Beispiel beim Hausarzt oder in Gesundheitsämtern möglich. Die Kosten für die Grippeschutzimpfung übernimmt die jeweilige Kasse entsprechend der Empfehlungen der Impfkommission beim Robert-Koch-Institut.

Generell hilft ein starkes Immunsystem gegen Grippe und Erkältungen. Bestens bewähren sich dabei viel Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Wechselduschen oder Saunagänge.

Außerdem sollte man versuchen, sich während der Erkältungszeit von großen Menschengruppen fernzuhalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, um die Virenlast zu senken. (SZ)

