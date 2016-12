Grippeschutz für die Weihnachtsgans Die Stallpflicht bringt Geflügelhalter und ihre Tiere in Not. Doch sie ist notwendiger denn je.

Wenig Platz für die Gänse im Quarantäne-Quartier: Seit zwei Wochen zwingt die Vogelgrippe-Gefahr Landwirte wie Sven Helm aus Eutrich bei Königswartha zur Stallpflicht. Ein Ende der Anordnung ist bisher noch nicht abzusehen. Auch Geflügelausstellungen dürfen nicht stattfinden. © Uwe Soeder

Das Geschnatter hört sich nicht mehr fröhlich an. Die Pommerschen schimpfen sich heiser. Laut und ohne Unterlass. 30 große Gänse drängeln sich nun schon seit zwei Wochen auf ein paar Quadratmetern Stroh. „Sie können einem wirklich leid tun“, sagt Sven Helm und schiebt eine neue Schüssel mit frischem Wasser ins Gatter. Mitleid aber kann der Landwirt aus Eutrich bei Königswartha in dieser Situation nicht zulassen.

Er hat es seinen Tieren so gemütlich wie möglich gemacht. Frisches Stroh, eine große Schüssel Getreide, einen Armvoll Heu. Es soll ihnen hier in der Quarantäne wenigstens an nichts fehlen – wenn es ihnen nun schon an Freiheit fehlt.

Sven Helm hadert nicht mit der Verordnung zur Stallpflicht. Und er kennt auch keinen Kollegen, der sich nicht daran hält, sagt er. Auch wenn das im Moment vor allem für das Wassergeflügel, das den Stall nicht gewöhnt ist, der größte Stress ist. Und das gerade in den letzten Wochen vorm Fest. „Da hätten die Weihnachtsgänse eigentlich noch schön Gewicht zulegen können“, sagt Helm. „Bei dem Stress auf so engem Raum nehmen sie jetzt aber eher wieder ab.“ Doch auch darüber lohnt es nicht zu lamentieren. „Es will doch keiner von uns diesen Virus in den Bestand kriegen“, sagt Sven Helm. „Das wäre dann wirklich eine Katastrophe.“

Schon 13 tote Tiere untersucht

Dass die Angst vor dem Virus durchaus berechtigt ist, bestätigt Bautzens Amtstierärztin Ulrike Kutschke. „Die Seuchensituation ist in diesem Jahr wirklich sehr bedenklich“, sagt sie. „Die Ausbreitung des Vogelgrippe-Virus in den vergangenen fünf Wochen ist enorm.“ Die Schutzmaßnahmen für das Nutzgeflügel hält die Tierärztin deshalb derzeit für notwendiger denn je. Gerade auch, weil an den Teichen und Seen überall in der Region zurzeit viele Wildvögel Quartier bezogen haben.

Noch scheint das gefährliche Vogelgrippe-Virus im Landkreis aber nicht angekommen zu sein. „Zum Glück“, sagt Ulrike Kutschke, die mit ihren Kollegen im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt den Einsatzplan für den Ernstfall vorsichtshalber schon x-mal durchgegangen ist. Denn mit jedem toten Vogel, der beim Landratsamt abgegeben wird, wächst die Sorge. Bisher wurden 13 tote Tiere aus dem Landkreis in die Landesuntersuchungsanstalt nach Dresden gebracht: Stockenten, Wildgänse, Möven, ein Habicht. Unter den toten Vögeln sind nicht nur Wildtiere, sondern auch Hühner von privaten Tierhaltern. Die Untersuchungsergebnisse waren bisher aber immer negativ.

Ein Ende ist nicht in Sicht

Die Hühner haben es leichter. Wer Hühner hält – auch Freilandhühner – muss von vornherein auch einen ausreichend großen Stall bereitstellen. Nur Freiland-Eier sind jetzt eben keine Freiland-Eier mehr. Aber dafür hätten die Kunden Verständnis, sagt Sven Helm. Und wie gesagt: Das Virus im Bestand wäre schlimmer.

Über den Hof zieht eine Schar Wildgänse. Über den Teich in der Nähe gleitet ein Schwanenpaar. Jeder Wildvogel könnte das Virus mitbringen. Deswegen wird die Stallpflicht von den Mitarbeitern des Landratsamtes auch kontrolliert. Aber auch untereinander passen Nachbarn und Geflügelhalter auf. „Wenn uns ein Verstoß angezeigt wird, fahren wir hin“, sagt Ulrike Kutschke. Beim ersten Mal gehe das noch mit einer Ermahnung ab, beim zweiten Mal nicht mehr.

Bis auf weiteres dürfen im Landkreis auch keine Geflügelausstellungen stattfinden. „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, sagt die Amtstierärztin. „Wir wissen ja, dass die Ausstellungen für die Vereine der Höhepunkt im Jahr ist.“ Aber Vorsicht geht vor.

Ein Ende der Stallpflicht ist derzeit noch nicht abzusehen. Im Landratsamt rechnet man damit, dass es bis zum Jahresende und womöglich auch darüber hinaus dauern könnte. Die Geflügelzüchter haben sich darauf eingerichtet. „Wir wollen unseren Kunden ja auch das sichere Gefühl geben, dass sie ihren Weihnachtsbraten ganz unbedenklich genießen können“, sagt Sven Helm und schiebt seinen Gänsen noch eine Schüssel Getreide ins Grippeschutz-Quartier.

Der Landkreis hat ein Info-Telefon für alle Fragen und Hinweise rund um das Thema Vogelgrippe eingerichtet. Zu erreichen sind die Mitarbeiter zu den üblichen Bürozeiten unter der Bautzener Rufnummer: 03591 5251-88888

