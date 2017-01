Grippe schlägt früher zu als sonst Immer mehr Menschen leiden an einer Viruserkrankung oder an einer Erkältung. Die Lage macht den Medizinern zu schaffen.

Die Grippe-Saison hat im Landkreis früher als sonst begonnen. (Symbolbild) © dpa

Görlitz/Landkreis. Die Grippe-Saison hat im Landkreis früher als sonst begonnen. Seit Ende November steigt die Zahl der erwiesenen Grippe-Erkrankungen stetig an, auch die Schwere der Erkrankungen ist erheblich. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Görlitzer Gesundheitsamtes hervor, die die Behörde gestern veröffentlichte und die auf den gemeldeten Zahlen von 31 Praxen und einem Krankenhaus im Landkreis beruhen. Obwohl zwischen den Jahren nur wenige Arztpraxen geöffnet hatten, meldeten sie zehn Grippefälle, sieben mussten im Krankenhaus behandelt werden. In der Woche vor Weihnachten registrierte das Gesundheitsamt elf Grippefälle, ins Krankenhaus musste keiner dieser Patienten eingeliefert werden. Von den 46 Einwohnern des Kreises, die seit Anfang Oktober an einer Influenza erkrankt sind, waren 37 nicht geimpft. Zehn der Patienten mussten bereits stationär behandelt werden.

Sachsenweit wurden seit Anfang Oktober 333 Grippefälle nachgewiesen, teilt die Landesuntersuchungsanstalt in Chemnitz mit. Ein Drittel dieser Erkrankungen wurden allein in der Woche vor Weihnachten gemeldet. Jeder vierte Patient war bislang ein Erwachsener im Alter zwischen 45 und 64 Jahren, Kinder zwischen 10 und 14 Jahren machen einen Anteil von 14 Prozent aus, es folgen die fünf- bis neunjährigen Kinder und Senioren über 65 Jahren mit einem Anteil von jeweils 13 Prozent. Lediglich 15 der 333 Erkrankten konnten einen aktuellen Impfschutz gegen Influenza belegen. Damit beweist sich, dass eine Impfung der beste Schutz gegen eine Ansteckung mit dem Grippevirus ist. 16 Prozent aller nachgewiesenen Grippepatienten mussten sachsenweit ins Krankenhaus eingewiesen werden, im Landkreis Görlitz sind es sogar knapp 22 Prozent. An der Grippe starb im Freistaat Sachsen aber in dieser Saison noch niemand.

Zahlen vermitteln nur einen Trend

Ebenso auf hohem Niveau bewegen sich die Erkältungserkrankungen. Auch deren Zahlen liegen in der Regel über denen des Vorjahres. Nachdem bereits Ende November mehr Menschen im Landkreis an schwerem Schnupfen und Husten erkrankt waren, meldeten die Arztpraxen zwischen den Jahren 439 neue Patienten, im selben Zeitraum des Vorjahres waren es lediglich 269. Die Lage im Landkreis entspricht dabei auch der Entwicklung bundesweit. Wie die Landesuntersuchungsanstalt in Chemnitz mitteilt, sind erheblich mehr Menschen erkältet als sonst üblich. Zudem habe der Anteil von Grippeviren unter den Nachweisen der Erreger von Atemwegsinfekten deutlich zugenommen.

Die gemeldeten Patientenzahlen können aber nur einen Trend vermitteln. Zum einen sind nicht alle Praxen und Kliniken im Landkreis an dem Meldeverfahren beteiligt, zum anderen gibt es auch Erkrankte, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht zum Arzt gehen, sondern die Erkältungen oder die Grippe mit Hausmitteln versuchen, in den Griff zu bekommen.

zur Startseite