Grippe-Saison startet schwach Bisher sind nur halb so viele Dresdner erkrankt wie letztes Jahr. Doch die Welle rollt langsam los.

Hatschi: Die Erkältungs- und Grippewelle startete zwar schwach. Doch jetzt nimmt sie Fahrt auf. Für eine Schutzimpfung ist es noch nicht zu spät. © Susann Prautsch/dpa

Knapp 1 500 Dresdner hatten sich im vergangenen Winter mit dem Influenza-Virus infiziert. Damit zählte die Grippewelle zu den stärksten der letzten Jahre. Die neue Saison ist dagegen schwächer gestartet. Bis zur Wochenmitte sind dem Dresdner Gesundheitsamt genau 101 Fälle gemeldet worden. Das sind gut 130 weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Allerdings steigt die Zahl der Erkrankten zurzeit Woche für Woche stärker.

„Die Infektionswelle ist da“, sagt Allgemeinmedizinerin Antje Bergmann vom Universitätsklinikum. In vielen Fällen ließe sich nun auch das Influenzavirus nachweisen. Todesfälle sind laut sächsischer Landesuntersuchungsanstalt bisher nicht gemeldet worden. Die Behörde spricht bezüglich der Zahl der Erkrankten von einem „moderat erhöhten Niveau“.

Mildes Wetter gefährlich

Ein Grund, weshalb die Grippesaison schwächer gestartet ist, könnte das bislang milde Wetter sein. Denn Influenzaviren geht es bei niedrigen Temperaturen tendenziell besser, so das Robert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten. Außerdem werde vermutet, dass die Schleimhaut der oberen Atemwege bei trockener Luft anfälliger für eine Infektion ist. Je kälter die Luft ist, desto trockener ist sie auch.

Was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass man bei mildem Wetter nicht krank werden könne, sagt Antje Bergmann. Mildes Wetter verleite die Menschen dazu, Freunde zu treffen und etwas in der Gemeinschaft zu unternehmen. Das wiederum erhöhe die Gefahr, sich irgendwo anzustecken – im Freundeskreis, in der Straßenbahn oder im Einkaufszentrum. Eine weitere Vermutung: Je wärmer es draußen ist, umso dünner ziehen sich die Leute an. Der Körper kühle aus und werde anfällig, sagt Bergmann. Denn fünf Grad werden im Winter zwar als mild empfunden. Warm ist das aber nicht.

Für die Mediziner beginnt die Grippesaison Anfang Oktober. Sie endet Mitte Mai. Außerhalb erkranken zwar auch Menschen an der Grippe, aber deutlich weniger. Ihren Höhepunkt hatte die letzte Welle Anfang Februar. Betroffen waren besonders Kinder und Jugendliche sowie Alte. Bei den Dresdner Infizierten hat sich in der neuen Saison bislang kein Altersschwerpunkt gezeigt, wie aus den Meldedaten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Weniger als die Hälfte der Erkrankten ist unter 20 Jahre alt. Verschwindend gering war bis zum Jahresende der Anteil der Rentner.

Typisch für die echte Grippe, die Influenza, sind plötzlich auftretende schwere Gliederschmerzen, starke Abgeschlagenheit sowie hohes Fieber. Medizinisch angeraten sei in erster Linie Bettruhe, so das Gesundheitsamt. Außerdem sollten Infizierte Menschenansammlungen meiden, andere Personen nicht anhusten, anniesen und ihnen nicht die Hand zur Begrüßung schütteln. Zu Hause sollten die Räume gut durchgelüftet werden.

Antibiotika helfen nicht gegen Viren. Schützen kann man sich aber mit einer Impfung. Diese sei jährlich ab Herbst empfohlen, so das Gesundheitsamt. Auch jetzt sei eine Impfung noch möglich und sinnvoll. Allerdings rät Allgemeinärztin Antje Bergmann, sich den Vierfach-Impfstoff geben zu lassen. Die Wirksamkeit der Dreifach-Impfung, die von den Kassen bezahlt wird, soll in dieser Saison schlechter wirken (die SZ berichtete).

Bergmann weist darauf hin, dass chronisch Kranke, Asthmatiker zum Beispiel, besonders gefährdet seien und sich den Vierfach-Impfstoff von der Kasse bezahlen lassen könnten.

