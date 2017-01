Grippe-Lage verschlimmert sich Die Influenza grassiert immer mehr. Ob man sich jetzt noch impfen lassen soll – darüber sind Experten inzwischen uneins.

Eine Frau lässt sich gegen Grippe impfen. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Grippe scheint unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Wieder gibt es den jüngsten Zahlen des Gesundheitsamtes zufolge eine Steigerung der Erkrankungen. Im Vergleich zur 2. Januarwoche, wo 50 Neu-Erkrankte gemeldet worden waren, sind es eine Woche später 75. Erneut mussten neun Patienten zur Behandlung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der rasche Anstieg der Erkrankungen begann nach den Weihnachtsferien und widerspiegelt die Situation in Sachsen. Hier wurden für die vergangene Woche 860 neue Influenza-Fälle gemeldet, acht Menschen starben diesen Winter bereits an Influenza. Wie immer gilt: die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich größer sein, denn nur ein Teil der Arztpraxen und Krankenhäuser beteiligt sich an der Erfassung.

Vor allem Senioren sind von der Grippewelle betroffen. Auch wenn der aktuelle Impfstoff gerade bei ihnen nicht immer die optimale Wirkung erreicht, empfehlen Gesundheitsexperten des Landkreises vor allem den Risikogruppen noch dringend, sich impfen zu lassen. Der Schutz setze nach 10 bis 14 Tagen ein.

zur Startseite