Grippe ist auf dem Rückzug Zuletzt wurden im Landkreis Görlitz nur noch acht neue Fälle pro Woche gemeldet.

Die Grippewelle scheint überstanden. Das erklärte Marina Michel, Pressesprecherin des Landkreises Görlitz. Sie begründete die Aussage anhand der stark rückläufigen Infektionszahlen. So wurden in der 12. Kalenderwoche kreisweit nur noch acht Infektionen mit Influenzaviren gemeldet, von denen fünf stationär behandelt werden mussten. In der Woche davor waren es noch 16 Fälle gewesen, sechs Betroffene wurden in ein Krankenhaus eingewiesen. Zum Vergleich: Mitte Februar wurden bis zu 220 Grippeinfektionen pro Woche im Landkreis registriert, 40 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt.

Die aktuelle Grippesaison gilt als eine besonders ausgeprägte. Insgesamt kostete die Infektion mit Influenza-Viren kreisweit elf Menschen das Leben. Die sieben Frauen und vier Männer waren nach Angaben des Landratsamtes zwischen 59 und 97 Jahre alt. Acht von ihnen waren nicht gegen Influenza geimpft. Derzeit sind sogar weniger Menschen von Grippe betroffen als im März 2016. Vor einem Jahr erlebte die Grippesaison im Landkreis erst im März ihren Höhepunkt. In diesem Jahr könnte sie dagegen beinahe überstanden sein. (SZ)

