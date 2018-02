Grippe fordert zweites Todesopfer im Kreis Eine 83-Jährige ist im Landkreis Görlitz an der Krankheit gestorben. Das Virus breitet sich trotz der Ferienzeit unvermindert aus.

Symbolbild © dpa

Eine 83-jährige Frau ist im Landkreis Görlitz an der Grippe gestorben. Es ist der zweite Todesfall im Kreis in diesem Winter, nachdem Ende Januar bereits eine hochbetagte Frau an der Grippe verstorben war. Wie das Gesundheitsamt in Görlitz mitteilt, breitet sich die Grippe trotz der Ferienzeit unvermindert aus. So wurden 372 Grippe-Neuerkrankungen in der vergangenen Woche nachgewiesen. Das liegt deutlich über dem vergangenen Jahr, als zum selben Zeitpunkt bei „nur“ 199 Menschen der Grippe-Virus nachgewiesen wurde. Allerdings begann die Grippewelle in diesem Jahr später, fällt jetzt aber heftiger aus.

Die Zahl der Erkältungen war in der vergangenen Woche mit 750 neuen Patienten rückläufig. Das könnte aber auch auf die Ferienzeit zurückzuführen sein: Nur 18 der sonst 30 Arztpraxen, die ihre Daten an den Kreis melden, hatten offen. (SZ/sb)

zur Startseite