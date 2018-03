Grippe fordert zweites Todesopfer Ein 65-Jähriger aus Mittelsachsen ist an den Folgen der Influenza gestorben.

Symbolfoto © dpa

Mittelsachsen. Die diesjährige Grippesaison hat in Mittelsachsen ihr zweites Todesopfer gefordert. „Es handelt sich um einen 65-jähriger Patienten“, teilte André Kaiser, Pressesprecher des Landkreises mit. Woher der Mann stammt, teilte die Kreisverwaltung nicht mit.

Bereits im Februar war eine 84-jährige Frau den Folgen der Grippe erlegen. In der vergangenen Woche seien dem mittelsächsischen Gesundheitsamt 494 Neuerkrankungen gemeldet worden.

Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 2206 Patienten nachweislich an der echten Virusgrippe erkrankt. In der letzten Grippesaison waren es bis zur 9. Kalenderwoche 1391 Fälle (DA/je)

zur Startseite